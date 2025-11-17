Bursa'da İHA Destekli Arama: Ormanda Kaybolan İsmail Kaya Sağ Bulundu

Bursa Yenişehir'de mantar toplarken kaybolan epilepsi hastası İsmail Kaya, İHA destekli arama sonucu Gökçesu köyünde sağ olarak bulundu.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 20:12
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 20:24
Bursa'da İHA Destekli Arama: Ormanda Kaybolan İsmail Kaya Sağ Bulundu

Bursa'da İHA destekli arama sonucu ormanda kaybolan şahıs sağ bulundu

Yenişehir'de mantar avı ölümle sonuçlanmadı

Bursa’da mantar toplamak için gittiği ormanlık alanda kaybolan şahıs, ekiplerin İHA destekli çalışmaları sonucu bir köylünün evinde sağ olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Yenişehir ilçesine bağlı Yarhisar köyünde epilepsi hastası olduğu öğrenilen İsmail Kaya (34), dün sabah erken saatlerde mantar toplamak için Bilecik merkeze bağlı Hasandere köyüne gitti. Traktörünü köye yakın bir noktaya bırakan Kaya, ormanlık alana girdikten bir süre sonra rahatsızlandı.

Saat 13.30 sıralarında ağabeyini arayarak kendisini iyi hissetmediğini ve telefonunun şarjının bitmek üzere olduğunu söyleyen Kaya’dan bu konuşmanın ardından haber alınamadı. Yakınlarının ihbarı üzerine bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

Jandarma, AFAD, arama-kurtarma timleri ve iz takip köpeklerinden oluşan 96 kişilik ekip hemen bölgeye sevk edildi. Engebeli ve yoğun bitki örtüsüne sahip ormanlık alanda aramalar gece boyunca sürdürüldü.

Arama çalışmalarının hızlandırılması amacıyla bölgeye İnsansız Hava Aracı (İHA) da gönderildi. Toplam 139 kişiyle hem karadan hem havadan kapsamlı bir tarama gerçekleştirildi. Ekipler Kaya’nın bulunabileceği tüm güzergâhları tek tek incelerken, çevredeki köylerde de araştırma yapıldı.

Yoğun çalışmalar sonunda sevindirici haber akşam saatlerinde geldi. İsmail Kaya, Yenişehir ilçesine bağlı Gökçesu köyünde yaşayan Halil Yalçın’ın evinde sağ olarak bulundu.

