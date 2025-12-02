Bursa'da Kaçakçılık Operasyonu: 8 Kaçak Göçmen Yakalandı, Organizatörler Gözaltında

Bursa'da Kaçakçılık Operasyonu: 8 Kaçak Göçmen Yakalandı

Polis, araçları otoyol gişelerinde durdurarak operasyonu gerçekleştirdi

Bursa'da polis ekipleri tarafından yürütülen göçmen kaçakçılığı operasyonunda, yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapan 8 yabancı uyruklu şahsı taşıyan araçlar durdurularak yakalandı.

Şahısların durdurulduğu noktalar Kuzey Marmara Otoyolu ile Bursa-İzmir Otobanı kuzey gişeleri olarak bildirildi. Yakalananlar arasında kimliksiz olanlar, vize ihlali yapanlar ve başka illerde kaydı bulunan şahısların olduğu tespit edildi.

Operasyonda muhafaza altına alınan 8 yabancı uyruklu, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Polis ekiplerinin yaptığı araştırma, göçmenlerin organizatörlerle kişi başı 10 bin lira ve 200 dolar karşılığında anlaşıp İstanbul'dan İzmir'e taşındıklarını ortaya koydu. Kaçak göçmenlerin, İzmir üzerinden deniz yoluyla Yunanistan ve ardından Avrupa ülkelerine geçmeyi planladıkları belirlendi.

Göçmenleri taşıyan sürücüler gözaltına alınırken, haklarında adli işlem başlatıldı. Emniyet birimlerinin bölgedeki denetim ve operasyonlarının artarak süreceği bildirildi.

