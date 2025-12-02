Bursa'da Kaçakçılık Operasyonu: 8 Kaçak Göçmen Yakalandı, Organizatörler Gözaltında

Bursa'da polis operasyonunda yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan 8 yabancı uyruklu yakalandı; organizatörler ve sürücüler gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 09:57
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 09:57
Bursa'da Kaçakçılık Operasyonu: 8 Kaçak Göçmen Yakalandı, Organizatörler Gözaltında

Bursa'da Kaçakçılık Operasyonu: 8 Kaçak Göçmen Yakalandı

Polis, araçları otoyol gişelerinde durdurarak operasyonu gerçekleştirdi

Bursa'da polis ekipleri tarafından yürütülen göçmen kaçakçılığı operasyonunda, yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapan 8 yabancı uyruklu şahsı taşıyan araçlar durdurularak yakalandı.

Şahısların durdurulduğu noktalar Kuzey Marmara Otoyolu ile Bursa-İzmir Otobanı kuzey gişeleri olarak bildirildi. Yakalananlar arasında kimliksiz olanlar, vize ihlali yapanlar ve başka illerde kaydı bulunan şahısların olduğu tespit edildi.

Operasyonda muhafaza altına alınan 8 yabancı uyruklu, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Polis ekiplerinin yaptığı araştırma, göçmenlerin organizatörlerle kişi başı 10 bin lira ve 200 dolar karşılığında anlaşıp İstanbul'dan İzmir'e taşındıklarını ortaya koydu. Kaçak göçmenlerin, İzmir üzerinden deniz yoluyla Yunanistan ve ardından Avrupa ülkelerine geçmeyi planladıkları belirlendi.

Göçmenleri taşıyan sürücüler gözaltına alınırken, haklarında adli işlem başlatıldı. Emniyet birimlerinin bölgedeki denetim ve operasyonlarının artarak süreceği bildirildi.

8 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI, ORGANİZATÖRLER GÖZALTINA ALINDI

8 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI, ORGANİZATÖRLER GÖZALTINA ALINDI

ARAÇLAR KUZEY MARMARA OTOYOLU İLE BURSA-İZMİR OTOBANI KUZEY GİŞELERİNDE DURDURULDU

İLGİLİ HABERLER

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Susurluk'ta Tek Taraflı Trafik Kazası: 1 Yaralı
2
Hisarcık MYO'da Bologna Bilgi Paketi ve Ders Tanım Formu Eğitimi
3
Sultanhisar'da Evcil Hayvan Mama Atölyesi Kuruluyor
4
Mersin'de Tekne Operasyonu: 6 Kişi Kaçak Sigara İle Tutuklandı
5
Murat Dağı’nda 2025 yılı 42’inci Dönem Gece Etkinliği — Vali Musa Işın Katıldı
6
Bursa'da Hanlar Bölgesi'nde Ezana Uluyan Sokak Köpeği Duygulandırdı
7
Eskişehir'de Yan Yatan Araçla Hatıra Fotoğrafı Çektirdiler

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?