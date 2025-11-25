Bursa'da Kartpostallık Sis Görüntüleri — İnegöl'de Görüş 10 Metreye Düştü

İnegöl'de sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, görüşü yer yer 10 metreye kadar düşürüp kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Yayın Tarihi: 25.11.2025 11:18
Güncelleme Tarihi: 25.11.2025 11:18
Bursa'da Kartpostallık Sis Görüntüleri — İnegöl'de Görüş 10 Metreye Düştü

Bursa'da Kartpostallık Sis Manzarası

İnegöl'de görüş yer yer 10 metreye düştü

Bursa genelinde etkili olan sis, özellikle İnegöl ilçesinde sabahın erken saatlerinden itibaren yoğunlaştı.

Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Ana arterlerde sürücüler ilerlemekte güçlük yaşadı.

Sabah saatlerinde doğan güneş, kalın sis tabakasının ardında kaybolurken, kentte kartpostallık manzaralar oluştu.

BURSA'YA SİS ÇÖKTÜ, GÖRÜNTÜ KARTPOSTALLARI ARATMADI AMA SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI.

BURSA'YA SİS ÇÖKTÜ, GÖRÜNTÜ KARTPOSTALLARI ARATMADI AMA SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI.

BURSA'YA SİS ÇÖKTÜ, GÖRÜNTÜ KARTPOSTALLARI ARATMADI AMA SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den Dev Hamle: 500 Bin Konutun İl ve İlçe Dağılımı Netleşti

Uzak Şehir Bu Akşam Var mı? 24 Kasım 2025 Kanal D'de Yeni Bölüm

Motorin İndirimi: Salı Gecesi Litreye 2,44 TL — 50 Litrede 110 TL Kazanç

Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Doğalgaz aboneliği olanlar dikkat! Bunu yapmayan 10.000 TL ceza ödeyecek
2
Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden 24 Kasım'a Özel Duygusal Kısa Film
3
25 Kasım: Saliha Demirer — Kadınların Güçlendirilmesi Şiddetle Mücadelenin Temeli
4
Çavuşoğlu: Kadına Yönelik Şiddet Dünyanın Ortak Meselesidir
5
Sakarya'da Şaşırtan Gösteri: Operatör Kurtarıcının Üzerine 3 Çekici Yükledi
6
Romanya, Ukrayna Sınırına Eurofighter ve F-16 Gönderdi

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

TOKİ'den Dev Hamle: 500 Bin Konutun İl ve İlçe Dağılımı Netleşti

Fatih Ürek'in Sağlık Durumu: Hastaneden Son Açıklama

Uzak Şehir Bu Akşam Var mı? 24 Kasım 2025 Kanal D'de Yeni Bölüm

Motorin İndirimi: Salı Gecesi Litreye 2,44 TL — 50 Litrede 110 TL Kazanç

En Düşük Emekli Maaşı 22.104 TL Olmalı: Tüm Emekliler Derneği'nden Bayram İkramiyesine Zam Talebi

Emeklilikte 'Çifte Maaş' Dönemi Sona Eriyor: 1 Ekim 2008 Uyarısı

Elektrik Faturasında Devlet Desteği Sona Eriyor: 286 TL Ödeyene Yüzde 128 Zam

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? 5-6 Şubat İşaret Edildi

Kral Kaybederse Final Tarihi Belli Oldu: 'Son 3 Bölüm' Açıklaması

Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı

Hurda Teşviki ve ÖTV İndirimi: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine ÖTV'siz, Faizsiz Fırsat