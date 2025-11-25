Bursa'da Kartpostallık Sis Görüntüleri — İnegöl'de Görüş 10 Metreye Düştü

Bursa'da Kartpostallık Sis Manzarası
İnegöl'de görüş yer yer 10 metreye düştü
Bursa genelinde etkili olan sis, özellikle İnegöl ilçesinde sabahın erken saatlerinden itibaren yoğunlaştı.
Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Ana arterlerde sürücüler ilerlemekte güçlük yaşadı.
Sabah saatlerinde doğan güneş, kalın sis tabakasının ardında kaybolurken, kentte kartpostallık manzaralar oluştu.
