Bursa'da Kayapa OSB'de Fabrika Yangını — İtfaiye Müdahalesi Sürüyor

Nilüfer Kayapa OSB'de bir fabrikada çıkan yangına çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi; söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 22:59
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 22:59
Bursa'da Kayapa OSB'de Fabrika Yangını — İtfaiye Müdahalesi Sürüyor

Bursa'da Kayapa OSB'de fabrika yangını

Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Kayapa Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi ve müdahale sürüyor.

Olay ve müdahale

Yangının, henüz belirlenemeyen nedenle başladığı bildirildi. Kısa sürede büyüyen alevlere karşı bölgeye yönelik müdahale başlatıldı ve çok sayıda itfaiye ekibi söndürme çalışmalarına katılıyor.

Güncel durum

Söndürme çalışmaları aralıksız şekilde devam ederken, bölgeye polis ve sağlık ekipleri de sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

BURSA’DA FABRİKA YANGINI

BURSA’DA FABRİKA YANGINI

BURSA’DA FABRİKA YANGINI

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den Dev Hamle: 500 Bin Konutun İl ve İlçe Dağılımı Netleşti

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

Emlak Vergisi 2025: 2. Taksit Son Gün 1 Aralık — %3,5 Gecikme Zammı

TRT 1 'Sinyal Yok' Hatası: Galatasaray Maçı İçin Kesin Frekans Çözümü

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bandırma'da Zabıta Suçüstü Yakalandı: Dilenci Kabahatler Kanunu Kapsamında İşlemde
2
Kayapa OSB'de Fabrika Yangını: 1 İşçi Hafif Yaralandı
3
Silivri Sahilinde Denizde Erkek Cesedi Bulundu
4
Muğla'da Gıda Zehirlenmesi: Seydikemer'de 1 Ölü, İnceleme Başlatıldı
5
Tekirdağ'da sahilde tilki görüntülendi
6
Trump: 'Çok ağır bir bedel ödeyecek' — Beyaz Saray yakınlarında 2 Ulusal Muhafız yaralandı
7
Kayseri'de Miras Tartışması Kanlı Bitti: Kayınvalide Öldü, Şüpheli Hastanede Hayatını Kaybetti

Eşref Rüya 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?

Black Friday 2025: 27 Kasım Perşembe Başlıyor — Türkiye'de 24 Kasım–1 Aralık İndirimleri

Emlak Vergisi 2025: 2. Taksit Son Gün 1 Aralık — %3,5 Gecikme Zammı

Ankara'ya Kar Ne Zaman Yağacak? MGM Uyardı — Hangi İlçeler Etkilenir

Yalova'da Su Kesintisi Başlıyor: 26 Kasım'dan İtibaren Mahalle Mahalle Saatler ve Yasaklar

Acil Toplatma: Roy ve Meltem Lavabo Açıcıları Güvensiz Çıktı

TRT 1 'Sinyal Yok' Hatası: Galatasaray Maçı İçin Kesin Frekans Çözümü

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

TOKİ'den Dev Hamle: 500 Bin Konutun İl ve İlçe Dağılımı Netleşti