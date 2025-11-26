Bursa'da Kayapa OSB'de Fabrika Yangını — İtfaiye Müdahalesi Sürüyor

Bursa'da Kayapa OSB'de fabrika yangını

Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Kayapa Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi ve müdahale sürüyor.

Olay ve müdahale

Yangının, henüz belirlenemeyen nedenle başladığı bildirildi. Kısa sürede büyüyen alevlere karşı bölgeye yönelik müdahale başlatıldı ve çok sayıda itfaiye ekibi söndürme çalışmalarına katılıyor.

Güncel durum

Söndürme çalışmaları aralıksız şekilde devam ederken, bölgeye polis ve sağlık ekipleri de sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

