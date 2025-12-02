Bursa'da Motosiklet Kazası: Üniversite Öğrencisi Enes Özer Hayatını Kaybetti

Bursa Yıldırım'da yağmur sonrası kaygan zeminde motosiklet kazası yapan 1. sınıf öğrencisi Enes Özer (22) ağır yaralanarak yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 16:52
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 16:52
Bursa'da motosiklet kazasında üniversite öğrencisi Enes Özer yaşamını yitirdi

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Yeşil Mahallesinde meydana gelen kazada, üniversite 1'inci sınıf öğrencisi Enes Özer (22) hayatını kaybetti. Olay, gece saatlerinde yağmur sonrası zemin kayganlaşınca yaşandı.

Kaza anı ve müdahale

Edinilen bilgilere göre, yağmurla ıslanan zeminde ilerlerken motosikletinin kontrolünü kaybeden Enes Özer yere savruldu. Genç sürücünün başını bariyerlere vurduğu anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Ağır yaralanan Enes Özer, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cenaze töreni ve soruşturma

Üniversite hayatının henüz başında olan Enes Özer'in vefatı, ailesi ve sevenlerini yasa boğdu. Genç öğrencinin cenazesi, yakınları tarafından morgdan alınarak Ertuğrulgazi Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Değirmenlikızılık Yeşilyayla Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Polis ekipleri kazaya ilişkin soruşturmasını sürdürüyor.

