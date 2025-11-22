Bursa'da Öğrenciler Aktopraklık Arkeopark'ta Arkeolojiyi Keşfediyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi etkinlikleriyle öğrenciler, 8500 yıllık Aktopraklık Arkeopark’ta arkeolojik kazı deneyimi ve kilden çömlek atölyeleriyle geçmişi keşfediyor.

Yayın Tarihi: 22.11.2025 14:29
Güncelleme Tarihi: 22.11.2025 14:29
Bursa'da Öğrenciler Aktopraklık Arkeopark'ta Arkeolojiyi Keşfediyor

Aktopraklık Arkeopark’ta Geçmişe Yolculuk

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerle öğrenciler, Aktopraklık Arkeoparkta tarih ve doğayla iç içe bir öğrenme deneyimi yaşıyor.

Kent Tarihi ve Tanıtım Dairesi Başkanlığı’na bağlı Müzeler Şube Müdürlüğü bünyesindeki Aktopraklık Arkeopark, çok sayıda öğrenciyi ağırlayarak arkeoloji bilincinin erken yaşta gelişmesine katkı sağlıyor. Sadece Bursa’nın değil, Türkiye’nin de en önemli tarih öncesi alanlarından biri olma özelliğini taşıyan Aktopraklık Höyük Arkeopark Açık Hava Müzesi, doğa ile tarihin iç içe geçtiği özel alanlarıyla benzersiz bir öğrenme ortamı sunuyor.

Uygulamalı Atölyeler

Alanında uzman rehberler eşliğinde yaklaşık 8500 yıllık geçmişe sahip Aktopraklık Höyük Arkeopark Açık Hava Müzesi geziliyor. Öğrenciler ‘Arkeolojik Kazı Deneyimi’ ve ‘Kilden Çömlek Yapımı’ atölyelerinde uygulamalı etkinliklere katılıyor. Uygulamalı kazı alanında arkeologların kullandığı yöntemleri deneyimleyen öğrenciler, seramik parçaları titizlikle ortaya çıkarma imkanı buluyor. Kendi elleriyle kilden çömlek yaparak tarih öncesi dönemin üretim kültürünü keşfeden gençler, gün boyunca hem eğleniyor hem de kültürel mirasın korunmasının önemini yerinde öğreniyor.

Randevu ve Bilgi

Ziyaret ve atölye katılımları için randevular bursamuze.com adresinden alınabiliyor.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN ETKİNLİKLERLE ÖĞRENCİLER, AKTOPRAKLIK...

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN ETKİNLİKLERLE ÖĞRENCİLER, AKTOPRAKLIK ARKEOPARK’TA GEÇMİŞE KEYİFLİ BİR YOLCULUĞA ÇIKIYOR.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN ETKİNLİKLERLE ÖĞRENCİLER, AKTOPRAKLIK...

İLGİLİ HABERLER

24 Kasım 2025 Öğretmenler Günü Tatil mi? Okullar Açık mı?

Fatima Bosch'un Hastalığı Ne? 2025 Miss Universe Tacının Ardındaki Gerçek

Hurda Teşviki ve ÖTV İndirimi: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine ÖTV'siz, Faizsiz Fırsat

2026 Asgari Ücret Zammı İçin Takvim Netleşti: Aralık 2025'te Pazarlık Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kumluca'da 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' ile Sağlık Okuryazarlığı Artıyor
2
Başkan Taşkın: 'Battalgazi’de hizmet süreci devam ediyor'
3
Bilecik’te Kontrolden Çıkan Otomobil Bariyerlere Çarptı: 1 Yaralı
4
Kuyucak’ta Binlerce Ata Tohumu Fidesi Ücretsiz Dağıtıldı
5
Sinop’ta drift yapan sürücüye 46 bin 392 TL ceza
6
Terme’de Minibüs Tır Römorkuna Çarptı: Gökmen Akçam Yaşamını Yitirdi
7
Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı

Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı

Hurda Teşviki ve ÖTV İndirimi: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine ÖTV'siz, Faizsiz Fırsat

TOKİ Kura Tarihleri Resmen Açıklandı: 2025 Sosyal Konut Takvimi ve Ödeme Planı

GSS Primine Yüzde 100 Zam: Yeni Tutar 1.560,34 TL

24 Kasım 2025 Öğretmenler Günü Tatil mi? Okullar Açık mı?

Papara Bakiye İadelerini Resmen Başlattı — Fonlar Kademeli Olarak Banka Hesaplarına Aktarılacak

Feti Yıldız Kimdir? MHP'li Hukukçu, 72 Yaşında ve İmralı'ya Gidiyor

Fatima Bosch'un Hastalığı Ne? 2025 Miss Universe Tacının Ardındaki Gerçek

Turabi Survivor 2026'ya mı Dönüyor? 'O Ses Türkiye' Şartı Gündemde

Vatandaşlık Maaşı 2026: Kaç TL Olacak? Hesaplama ve Başvuru Detayları

Diyanet 21 Kasım 2025 Cuma Hutbesini Açıkladı — Birlik ve Kardeşlik

2026 Asgari Ücret Zammı İçin Takvim Netleşti: Aralık 2025'te Pazarlık Başlıyor