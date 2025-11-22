Bursa'da Öğrenciler Aktopraklık Arkeopark'ta Arkeolojiyi Keşfediyor

Aktopraklık Arkeopark’ta Geçmişe Yolculuk

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerle öğrenciler, Aktopraklık Arkeoparkta tarih ve doğayla iç içe bir öğrenme deneyimi yaşıyor.

Kent Tarihi ve Tanıtım Dairesi Başkanlığı’na bağlı Müzeler Şube Müdürlüğü bünyesindeki Aktopraklık Arkeopark, çok sayıda öğrenciyi ağırlayarak arkeoloji bilincinin erken yaşta gelişmesine katkı sağlıyor. Sadece Bursa’nın değil, Türkiye’nin de en önemli tarih öncesi alanlarından biri olma özelliğini taşıyan Aktopraklık Höyük Arkeopark Açık Hava Müzesi, doğa ile tarihin iç içe geçtiği özel alanlarıyla benzersiz bir öğrenme ortamı sunuyor.

Uygulamalı Atölyeler

Alanında uzman rehberler eşliğinde yaklaşık 8500 yıllık geçmişe sahip Aktopraklık Höyük Arkeopark Açık Hava Müzesi geziliyor. Öğrenciler ‘Arkeolojik Kazı Deneyimi’ ve ‘Kilden Çömlek Yapımı’ atölyelerinde uygulamalı etkinliklere katılıyor. Uygulamalı kazı alanında arkeologların kullandığı yöntemleri deneyimleyen öğrenciler, seramik parçaları titizlikle ortaya çıkarma imkanı buluyor. Kendi elleriyle kilden çömlek yaparak tarih öncesi dönemin üretim kültürünü keşfeden gençler, gün boyunca hem eğleniyor hem de kültürel mirasın korunmasının önemini yerinde öğreniyor.

Randevu ve Bilgi

Ziyaret ve atölye katılımları için randevular bursamuze.com adresinden alınabiliyor.

