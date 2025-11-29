Bursa'da Otoparktan Bahçeye Uçan Otomobil: 1 Yaralı
Osmangazi'de kaza
Bursa'nın Osmangazi ilçesi Kükürtlü Mahallesi Karagöz Caddesi üzerindeki bir site otoparkında meydana gelen kazada, sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil 10 metrelik kot farkı bulunan karşı bahçeye düştü.
Olayda yaralanan sürücünün kimliği N.F. (65). Edinilen bilgiye göre, N.F. aracına binip geri manevra yaptığı sırada araç kontrolden çıktı ve bulunduğu kot farkı nedeniyle sitenin bahçesine uçtu.
Site sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ekiplerce araçtan çıkarılarak Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.
