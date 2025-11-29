Bursa'da Otoparktan Bahçeye Uçan Otomobil: 1 Yaralı

Bursa Osmangazi'de otoparktan çıkan otomobil 10 metrelik yükseklikten sitenin bahçesine düştü; sürücü N.F. (65) yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 19:26
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 19:26
Bursa'da Otoparktan Bahçeye Uçan Otomobil: 1 Yaralı

Bursa'da Otoparktan Bahçeye Uçan Otomobil: 1 Yaralı

Osmangazi'de kaza

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Kükürtlü Mahallesi Karagöz Caddesi üzerindeki bir site otoparkında meydana gelen kazada, sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil 10 metrelik kot farkı bulunan karşı bahçeye düştü.

Olayda yaralanan sürücünün kimliği N.F. (65). Edinilen bilgiye göre, N.F. aracına binip geri manevra yaptığı sırada araç kontrolden çıktı ve bulunduğu kot farkı nedeniyle sitenin bahçesine uçtu.

Site sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ekiplerce araçtan çıkarılarak Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

BURSA’DA 65 YAŞINDAKİ KADIN SÜRÜCÜ, OTOPARKTAN ÇIKMAK İSTERKEN ARACININ KONTROLÜNÜ KAYBEDİP...

BURSA’DA 65 YAŞINDAKİ KADIN SÜRÜCÜ, OTOPARKTAN ÇIKMAK İSTERKEN ARACININ KONTROLÜNÜ KAYBEDİP YAKLAŞIK 10 METRELİK YÜKSEKLİKTEN ALT KOTTA BULUNAN SİTENİN BAHÇESİNE UÇTU.

BURSA’DA 65 YAŞINDAKİ KADIN SÜRÜCÜ, OTOPARKTAN ÇIKMAK İSTERKEN ARACININ KONTROLÜNÜ KAYBEDİP...

İLGİLİ HABERLER

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tunceli'de kamyonet 7 metreden düştü: 4 yaralı
2
Çorum'da otomobil köprüden düştü, taşlık alanda asılı kaldı
3
Esenyurt'ta tır dorsesindeki iş makinesi devrildi: 2 otomobil ve 1 motosiklete hasar
4
Mersin'de Abartı Egzoz Denetimi: 50 Araca 463 bin 350 TL Ceza
5
Aleksandre Elisaşvili Gözaltına Alındı: Tiflis Mahkemesi'ne Kundaklama Girişimi
6
Bakan Göktaş: Türkiye genelinde 540 bin aileye destek sağlandı
7
Bursa'da Otoparktan Bahçeye Uçan Otomobil: 1 Yaralı

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?