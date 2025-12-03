Bursa'da Sahte İçki Operasyonu: Bin 200 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi

Osmangazi'de düzenlenen operasyonda bidonlar içinde bin 200 litre etil alkol ele geçirildi, 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 09:29
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 09:29
Operasyon detayları ve yürütülen soruşturma

Bursa'da polis ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu, sahte içki yapımında kullanılmak üzere taşındığı değerlendirilen bin 200 litre etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Osmangazi ilçesinde, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak ve sahte alkollü içki ticaretini önlemeye yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında iki şahsa ait aracı takibe aldı. Araçta yapılan aramada, bidonlar içinde bin 200 litre etil alkol bulundu.

Ele geçirilen etil alkolün sahte içki imalatında kullanılmak üzere taşındığı değerlendiriliyor. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında hukuki süreç başlatılırken, soruşturma sürüyor.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının kararlılıkla süreceğini ve bu tür faaliyetlere göz açtırılmayacağını açıkladı.

