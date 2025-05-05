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Bursa'da 'Turan'a Doğru' Programında Unutulmaz Konser

Bursa'da 'Turan'a Doğru' programında Atilla Yılmaz ve Osman Öztunç etkileyici bir konser gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 05.05.2025 01:51
Güncelleme Tarihi: 05.05.2025 01:51
Bursa'da 'Turan'a Doğru' Programında Unutulmaz Konser

Bursa'da 'Turan'a Doğru' Programında Unutulmaz Konser

Bursa, "Turan'a Doğru" programında Atilla Yılmaz ve Osman Öztunç performans sergileyerek izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Ülkü Ocakları İl Başkanlığı tarafından Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen bu etkinlikte, sanatçılar "Ceddin Deden", "Türkiyem" ve "İzmir'in Dağlarında Çiçekler Açar" eserlerini muhteşem bir şekilde seslendirdi.

Etkinliğe, Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Fatih Aydın, Ülkü Ocakları İl Başkanı Nurtaç Usta ve çok sayıda Ülkü Ocakları üyesi yoğun ilgi gösterdi. Program, dinleyicilerden büyük beğeni topladı.

Bursa'da "Turan'a Doğru" konserinde sanatçı Atilla Yılmaz ve Osman Öztunç konser verdi.

Bursa'da "Turan'a Doğru" konserinde sanatçı Atilla Yılmaz ve Osman Öztunç konser verdi.

Bursa'da "Turan'a Doğru" konserinde sanatçı Atilla Yılmaz ve Osman Öztunç konser verdi.

Bursa'da "Turan'a Doğru" konserinde sanatçı Atilla Yılmaz ve Osman Öztunç konser verdi.

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