Bursa DOSAB'e 5 Bin Kişilik Yeni DOSAB Camii Açıldı

Bursa Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'ne 5 bin kişilik Yeni DOSAB Camii

Açılış ve tören

Kadim Şehir Bursa, maneviyat ve sanatın buluştuğu bir mabede daha kavuştu. Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi (DOSAB) bünyesindeki Yeni DOSAB Camii, 2023 yılı Haziran ayında başlayan inşaatın ardından düzenlenen törenle hizmete açıldı. Tören öncesinde DOSAB Konferans Salonu'nda caminin özellikleri katılımcılara anlatıldı; ardından cami önünde kurdele kesildi, içi gezildi ve akşam namazı kılındı.

Katılımcılar

Açılışa Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile ilçe müftüleri, organize sanayi bölgesi yöneticileri, sanayiciler ve davetliler katıldı. Sunum ve açılış programında ayrıca bölge temsilcileri ve kurum yetkilileri hazır bulundu.

Geçmiş cami ve zemin çalışmaları

DOSAB Başkanı Levent Eski, Konferans Salonu'ndaki sunumunda 1996 yılında bölge sanayicileri tarafından ibadete açılan ilk caminin neden yıkıldığını anlattı. Eski, '1996 yılında Demirtaş Organize Sanayi Bölgemizde fabrika sayımız henüz 100’ü bulmamışken... Camimizin yapıldığı zeminin bozukluğundan dolayı... cami iç zemininde patlamalar ve dış duvarlarında kopmalar, minarelerinde dökülmeler başlamıştı' ifadelerini kullandı.

Eski, zeminin incelenmesi sonucu alanın uygunsuz bulunduğunu, bunun üzerine sahayı jet grout sistemi ile beton enjekte ederek sağlamlaştırdıklarını ve yeni camiyi 'bir tane dahi kırmızı tuğla kullanmadan, asırlar boyu ayakta kalacak şekilde, çok yüksek dayanımlı betondan' inşa ettiklerini belirtti.

Mimari özellikler ve kapasite

Yeni DOSAB Camii, toplam 1950 metrekare kapalı namaz alanına sahip. Bu alanda 3 bin kişi, dış kısımlarda ise 2 bin kişi olmak üzere toplam 5 bin kişi aynı anda ibadet edebilecek. Levent Eski, projenin dış görünümünün 2016 yılında sanayicilerin beğenisine sunulan ve en çok oy alan projeye dayandığını; DOSAB Cami Komisyonu ve mimarın birlikte yaptığı düzenlemelerle caminin neo klasik bir üslupla, çağımıza hitap edecek şekilde tasarlandığını söyledi.

Caminin minarelerinden kapısına, mihrabından mimberine, kürsüsünden müezzin mahalline, kubbesinden tavanlarına kadar her detayın özenle planlandığı vurgulandı. Aydınlatma ve diğer teknik uygulamalarda hem teknoloji hem de tarihi miras esas alındı. Ayrıca ziyaretçilere caminin özelliklerini aktarmak üzere bir barkod sistemi de kullanılacak.

Açılış programı ve ilk cuma

Yeni DOSAB Camii için 28 Kasım Cuma günü sabahtan kurban kesildi ve dualar edildi; ardından ilk Cuma namazı kılındı. Cuma namazı öncesi açılışa Bursa Milletvekili Refik Özen, Bursa İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, sanayiciler ve DOSAB bölge firmalarında çalışanlar katıldı. Açılış duasını Bursa Müftüsü Yavuz Selim Karabayır yaptı ve Cuma namazını kıldırdı.

Teşekkür ve kapanış

DOSAB Başkanı Levent Eski, caminin iç ve dışındaki tüm çalışmalar için emeği geçenlere teşekkür etti. Yeni DOSAB Camii'nin hem bölgeye hem de Türk-İslam medeniyeti mirasına önemli bir katkı sunduğu vurgulandı.

