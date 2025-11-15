Bursa Gemlik'te Otomobil Kamyonete Çarptı — Sürücü H. Ö. Hastaneye Kaldırıldı

Gemlik Hamidiye Mahallesi İstiklal Caddesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybeden H. Ö. kamyonete çarparak durdu; sağlık ekipleri sürücüyü Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 14:41
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 14:42
Bursa Gemlik'te Otomobil Kamyonete Çarptı — Sürücü H. Ö. Hastaneye Kaldırıldı

Bursa Gemlik'te Otomobil Kamyonete Çarptı

Olayın Detayları

Kaza, Gemlik ilçesi Hamidiye Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü H. Ö., kontrolü yitirince önündeki kamyonete çarparak durabildi.

Müdahale ve Taşıma

Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü, ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Soruşturma Başlatıldı

Polis ekipleri, kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Olayın kesin nedeni ve hasar tespit çalışmaları yetkililer tarafından yürütülüyor.

