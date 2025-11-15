Bursa Gemlik'te Otomobil Kamyonete Çarptı — Sürücü H. Ö. Hastaneye Kaldırıldı

Bursa Gemlik'te Otomobil Kamyonete Çarptı
Olayın Detayları
Kaza, Gemlik ilçesi Hamidiye Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü H. Ö., kontrolü yitirince önündeki kamyonete çarparak durabildi.
Müdahale ve Taşıma
Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü, ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Soruşturma Başlatıldı
Polis ekipleri, kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Olayın kesin nedeni ve hasar tespit çalışmaları yetkililer tarafından yürütülüyor.
