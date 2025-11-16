Bursa İnegöl'de Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı

Bursa-Ankara karayolu İnegöl girişinde takla atan otomobilde sürücü ve yolcu yaralandı; yaralılar İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 21:31
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 21:31
Kaza Detayları

Kaza, saat 20.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi.

Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan Gökhan D. (21) yönetimindeki 09 DJ 207 plakalı otomobil, kontrolünden çıkarak takla atıp yan yola devrildi.

Ters duran araçtaki sürücü ile yanındaki yolcu Ahmet A. (21) yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Soruşturma

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

