Bursa Kestel'de Lastik Patladı: Otomobil Şarampole Yuvarlandı, Sürücü Yaralandı

Bursa Kestel'de Lastik Patlaması Kazaya Neden Oldu

Bursa'nın Kestel ilçesinde, ön lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada araç ters dönerken, sürücü yaralandı.

Kaza Detayları

Kaza, saat 22.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzerinde, Kestel ilçesi Ümitalan Mahallesi kavşağı mevkiinde meydana geldi. İnegöl'den Bursa'ya seyir halinde olan Asiye W.(52) yönetimindeki FB-G-1453 Almanya plakalı otomobil, ön lastiğinin patlaması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıktı ve yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı.

Yaralı ve Soruşturma

Ters duran araçta yaralanan sürücü, kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili olarak Jandarma Komutanlığı ekipleri soruşturma başlattı.

