Çocuklarda Grip Sezonu Başladı: Dr. Serap Ceran Çağrıl'dan Aşı ve Korunma Uyarısı

Çocuklarda grip sezonu geldi

Memorial Kayseri Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Serap Ceran Çağrıl, özellikle Kasım ve Aralık aylarında çocuklarda grip hastalığının pik yaptığını belirtti.

Belirtiler ve riskler

Dr. Serap Ceran Çağrıl, grip hastalığının influenza virüsünün yol açtığı bir enfeksiyon olduğunu; halk arasında "paçavra hastalığı" olarak da anıldığını söyledi. Hastalığın genellikle damlacık yoluyla bulaştığını ve çocuklarda daha şiddetli seyredebileceğini vurguladı.

Grip genelde yoğun ateşle başlar; çocuklarda 5 güne varan, bazen 7 güne kadar süren yüksek ateşler ve 39-40°C civarında ateşler gözlenebilir. Diğer yaygın bulgular arasında burun akıntısı, boğaz ağrısı, vücut ve kas ağrıları bulunur. Hastalık bazen sadece ateş ve nezle ile sınırlı kalırken, çocuklarda bronşit, zatürre, orta kulak iltihabı ve sinüzit gibi daha ağır komplikasyonlara yol açabilir.

Enfeksiyon 0 yaş itibarıyla görülebilir, ancak en çok okul grubunda sorun yaratır; çünkü çocukların kapalı ortamlarda bulunması ve yüzey temasının artması bulaşmayı kolaylaştırır.

Aşılama ve korunma önerileri

Dr. Serap Ceran Çağrıl, "Ocak ayına kadar çocukların grip aşısı yaptırılabilir" diyerek aşı döneminin devam ettiğini belirtti. Sezon başlangıcının Ekim ayı başı olduğunu, aşılamanın Ocak ayı sonuna kadar sürdüğünü ve hâlâ fırsatın kaçmadığını söyledi.

Aşıyla ilgili olarak; influenza A ve B alt tiplerinin dönemsel farklılıklar gösterdiğini, bunun da hastalığın şiddetini etkileyebildiğini ifade etti. Ayrıca artık 6 ay üstünde her bireye grip aşısı önerildiğini; kronik hastalığı olan çocukların (diyabet, şeker, hipertansiyon) ile astım ve alerji gibi durumlarda yer alanların risk grubu kapsamında öncelikli olduğunu vurguladı.

Korunma için özellikle kreş ve okul çağındaki çocuklarda el temizliği, sık el yıkama ve yüzey temizliğinin önemine dikkat çekildi. Hasta çocukların bulaşmayı azaltmak amacıyla evde kalması gerektiği belirtildi.

Dr. Serap Ceran Çağrıl, grip sezonunun genelde Kasım-Aralık döneminde birinci piki, Şubat-Mart döneminde ise ikinci piki yaptığını; bu nedenle aşılama ve hijyen önlemlerinin öneminin sürdüğünü söyledi.

MEMORİAL KAYSERİ HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI UZMANI DR. SERAP CERAN ÇAĞRIL, ÖZELLİKLE KASIM VE ARALIK AYLARINDA ÇOCUKLARDA GRİP HASTALIĞININ PİK YAPTIĞINI SÖYLEYEREK, “OCAK AYINA KADAR ÇOCUKLARIN GRİP AŞISI YAPTIRILABİLİR” DEDİ.