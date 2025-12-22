DOLAR
42,8 -0,02%
EURO
50,28 -0,23%
ALTIN
6.077,34 -1,76%
BITCOIN
3.839.604,41 -1,64%

Çocuklarda Grip Sezonu Başladı: Dr. Serap Ceran Çağrıl'dan Aşı ve Korunma Uyarısı

Dr. Serap Ceran Çağrıl: Çocuklarda grip Kasım-Aralık'ta pik yapıyor, aşı Ocak ayına kadar yapılabilir; hijyen ve okul gruplarında dikkat önemli.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 13:03
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 13:03
Çocuklarda Grip Sezonu Başladı: Dr. Serap Ceran Çağrıl'dan Aşı ve Korunma Uyarısı

Çocuklarda grip sezonu geldi

Memorial Kayseri Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Serap Ceran Çağrıl, özellikle Kasım ve Aralık aylarında çocuklarda grip hastalığının pik yaptığını belirtti.

Belirtiler ve riskler

Dr. Serap Ceran Çağrıl, grip hastalığının influenza virüsünün yol açtığı bir enfeksiyon olduğunu; halk arasında "paçavra hastalığı" olarak da anıldığını söyledi. Hastalığın genellikle damlacık yoluyla bulaştığını ve çocuklarda daha şiddetli seyredebileceğini vurguladı.

Grip genelde yoğun ateşle başlar; çocuklarda 5 güne varan, bazen 7 güne kadar süren yüksek ateşler ve 39-40°C civarında ateşler gözlenebilir. Diğer yaygın bulgular arasında burun akıntısı, boğaz ağrısı, vücut ve kas ağrıları bulunur. Hastalık bazen sadece ateş ve nezle ile sınırlı kalırken, çocuklarda bronşit, zatürre, orta kulak iltihabı ve sinüzit gibi daha ağır komplikasyonlara yol açabilir.

Enfeksiyon 0 yaş itibarıyla görülebilir, ancak en çok okul grubunda sorun yaratır; çünkü çocukların kapalı ortamlarda bulunması ve yüzey temasının artması bulaşmayı kolaylaştırır.

Aşılama ve korunma önerileri

Dr. Serap Ceran Çağrıl, "Ocak ayına kadar çocukların grip aşısı yaptırılabilir" diyerek aşı döneminin devam ettiğini belirtti. Sezon başlangıcının Ekim ayı başı olduğunu, aşılamanın Ocak ayı sonuna kadar sürdüğünü ve hâlâ fırsatın kaçmadığını söyledi.

Aşıyla ilgili olarak; influenza A ve B alt tiplerinin dönemsel farklılıklar gösterdiğini, bunun da hastalığın şiddetini etkileyebildiğini ifade etti. Ayrıca artık 6 ay üstünde her bireye grip aşısı önerildiğini; kronik hastalığı olan çocukların (diyabet, şeker, hipertansiyon) ile astım ve alerji gibi durumlarda yer alanların risk grubu kapsamında öncelikli olduğunu vurguladı.

Korunma için özellikle kreş ve okul çağındaki çocuklarda el temizliği, sık el yıkama ve yüzey temizliğinin önemine dikkat çekildi. Hasta çocukların bulaşmayı azaltmak amacıyla evde kalması gerektiği belirtildi.

Dr. Serap Ceran Çağrıl, grip sezonunun genelde Kasım-Aralık döneminde birinci piki, Şubat-Mart döneminde ise ikinci piki yaptığını; bu nedenle aşılama ve hijyen önlemlerinin öneminin sürdüğünü söyledi.

MEMORİAL KAYSERİ HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI UZMANI DR. SERAP CERAN ÇAĞRIL, ÖZELLİKLE...

MEMORİAL KAYSERİ HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI UZMANI DR. SERAP CERAN ÇAĞRIL, ÖZELLİKLE KASIM VE ARALIK AYLARINDA ÇOCUKLARDA GRİP HASTALIĞININ PİK YAPTIĞINI SÖYLEYEREK, “OCAK AYINA KADAR ÇOCUKLARIN GRİP AŞISI YAPTIRILABİLİR” DEDİ.

MEMORİAL KAYSERİ HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI UZMANI DR. SERAP CERAN ÇAĞRIL, ÖZELLİKLE...

Yazar
EDİTÖR

Orhan Vural

3 yıllık dış haberler deneyimi. Orta Doğu, Rusya-Ukrayna hattını yakından takip eder. İngilizce ve Arapça kaynakları tarayarak anlık haberleri aktarır.

İLGİLİ HABERLER

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaeli'de Otoparklarda Süre ve Ücret Düzenlemesi — 2026 Tarife
2
Kocasinan Geri Dönüşümde Türkiye Birincisi: 92 Bin Ağacı Korumayı Başardı
3
Bozdoğan'da Sis Etkili: Görüş 5-10 Metreye Düştü
4
Çocuklarda Grip Sezonu Başladı: Dr. Serap Ceran Çağrıl'dan Aşı ve Korunma Uyarısı
5
Akşehir'de rahim kaynaklı 40 santimetrelik kitle başarıyla çıkarıldı
6
Başkan Çolakbayrakdar: Sarıkamış Harekâtı'nın 111. Yılında 'Geçmişi Hiçbir Şekilde Unutturmayacağız'
7
Ağrı Patnos'ta Ilıman Kış Besicilere Meralarda Otlatma İmkanı Sağladı

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi