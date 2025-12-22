Kocasinan Geri Dönüşümde Türkiye Birincisi: 92 Bin Ağacı Korumayı Başardı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 2025 yılında ilçe sınırlarında 6 bin 44 ton kâğıt-karton atığı geri dönüştürerek 92 bin 55 adet ağacı kurtardıklarını açıkladı. Başkan Çolakbayrakdar, ayrıca 10 yılda 47 bin 35 ton kâğıt-karton atığını geri dönüştürerek 889 bin 867 adet ağacın kesilmesini önlediklerini kaydetti.

AGİD verileri ve Sıfır Atık vurgusu

Çolakbayrakdar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilendirmesiyle ortaya konan verilere göre; Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği (AGİD) 2022 yılı verilerinde Kocasinan Belediyesi'nin topladığı 7 bin 560 kilogram aydınlatma atığı ile Türkiye genelinde aydınlatma ekipmanları atık grubunda birinci olduğunu hatırlattı. Başkan, 'Sıfır Atık Projesi'ne ve geri dönüşüme verdikleri desteğin ülkeye örnek olduğunu ve yüz binlerce ağaca can verdiklerini vurguladı.

Başkanın mesajı

Ahmet Çolakbayrakdar şunları söyledi: 'Tabiat bize bir emanettir. Geleceğimizin teminatı yavrularımıza daha yeşil bir Kayseri ve Kocasinan bırakmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu çerçevede geri dönüşüm çalışmalarımızla 10 yılda 889 bin 867 adet ağacın kesilmesini önledik. Bizler biliyoruz ki yeşili ve çevreyi seven, korumayı emreden bir dinin Peygamberinin tâbileriyiz. Ağaçların kesilmesiyle otlak hâline gelen Medine dışındaki bir mekânı, sevgili Peygamberimiz (S.A.V) o dönemde ağaçlandırma projesi yaparak kısa sürede yeşillendirmiştir. Dolayısıyla böyle bir medeniyete tâbi olmaktan gurur duyuyoruz.'

KAYÇEV: Teknolojiyle donatılmış geri dönüşüm tesisi

Başkan Çolakbayrakdar, geri dönüşümün çevreye ve ekonomiye katkısına dikkat çekerek, Kocasinan'ın 2016 yılında hizmete aldığı ve Anadolu'nun teknolojiyle donatılmış tek ve modern geri dönüşüm tesisi olan KAYÇEV'in günlük 40 ton atık işleme kapasitesine sahip olduğunu belirtti. Kaynağında ayrıştırılmış olarak toplanan ambalaj atıkları burada tasnif edilerek yeniden ekonomiye kazandırılıyor.

Tesis kapsamında günlük hayatta sık kullanılan; pet şişeler, renkli ve şeffaf naylonlar, alüminyum, bakır, krom gibi metaller, cam şişeler ile her türlü kâğıt ve karton kutular işlem görüyor ve geri dönüşüme kazandırılıyor. Başkan, KAYÇEV ile 10 yılda 47 bin 35 ton kâğıt-karton atığının geri dönüştürüldüğünü ve bunun sayesinde 889 bin 867 adet ağacın kesilmesinin önlendiğini vurguladı.

Toplama uygulamaları ve toplum katılımı

Kocasinan Belediyesi, ilçe sınırlarında geri dönüştürülebilir ambalaj atıklarını evlerde mavi poşet dağıtımı uygulamasıyla topluyor; iş yerleri ve kamu kurumlarında iç mekân kutuları, marketlerde ise büyük kafes sistemi ve büyük kutularla atık toplama gerçekleştiriliyor. Başkan Çolakbayrakdar, geri dönüşümün herkesin katkıda bulunabileceği bir sosyal sorumluluk projesi olduğuna dikkat çekti.

Sonuç: Kocasinan'ın kararlı geri dönüşüm politikaları, KAYÇEV tesisinin etkin kullanımı ve yaygın toplama uygulamaları sayesinde hem çevre korundu hem de ekonomiye katkı sağlandı; ilçenin elde ettiği veriler ülke genelinde örnek gösterildi.

