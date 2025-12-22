DOLAR
42,8 -0,02%
EURO
50,28 -0,23%
ALTIN
6.077,34 -1,76%
BITCOIN
3.839.604,41 -1,64%

Başkan Çolakbayrakdar: Sarıkamış Harekâtı'nın 111. Yılında 'Geçmişi Hiçbir Şekilde Unutturmayacağız'

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Sarıkamış Harekâtı'nın 111. yıldönümünde şehitleri andı ve geçmişin unutulmayacağını vurguladı.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 13:02
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 13:02
Başkan Çolakbayrakdar: Sarıkamış Harekâtı'nın 111. Yılında 'Geçmişi Hiçbir Şekilde Unutturmayacağız'

Başkan Çolakbayrakdar: Sarıkamış Harekâtı'nın 111. Yılında 'Geçmişi Hiçbir Şekilde Unutturmayacağız'

Çolakbayrakdar'dan anma mesajı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Sarıkamış Harekâtı’nın 111. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda şehitleri andı ve milletin tarihine vurgu yaptı.

Başkan Çolakbayrakdar mesajında, "Geçmişimizi unutmadan geleceğe emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Türk milletiyle ilgili değerlendirmesinde, "Türk milleti, tarihi destanlarla dolu bir millettir. Bin yıllık Anadolu topraklarında Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı’nda destan yazmış, Sarıkamış’ta on binlerce şehit vermişiz." dedi.

Çolakbayrakdar, geçmişinde Sarıkamış’ta canını feda edenleri hatırlatarak, "Geçmişimizi hiçbir şekilde unutmayacak ve geleceğe emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz. Rabbim, inşallah bu milleti bir kez daha birliğine kast edenlerle imtihan etmesin." sözlerini kullandı.

Mesajını, "Bu topraklarda huzurlu ve mutlu bir şekilde yaşıyorsak, şehitlerimizin sayesindedir. Bu vesileyle vatanı ve bayrağı uğruna canlarını seve seve feda eden tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum." diyerek tamamladı.

KOCASİNAN BELEDİYE BAŞKANI AHMET ÇOLAKBAYRAKDAR; SARIKAMIŞ HAREKÂTI’NIN 111. YIL DÖNÜMÜ...

KOCASİNAN BELEDİYE BAŞKANI AHMET ÇOLAKBAYRAKDAR; SARIKAMIŞ HAREKÂTI’NIN 111. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA BİR MESAJ YAYIMLADI.

KOCASİNAN BELEDİYE BAŞKANI AHMET ÇOLAKBAYRAKDAR; SARIKAMIŞ HAREKÂTI’NIN 111. YIL DÖNÜMÜ...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaeli'de Otoparklarda Süre ve Ücret Düzenlemesi — 2026 Tarife
2
Kocasinan Geri Dönüşümde Türkiye Birincisi: 92 Bin Ağacı Korumayı Başardı
3
Bozdoğan'da Sis Etkili: Görüş 5-10 Metreye Düştü
4
Çocuklarda Grip Sezonu Başladı: Dr. Serap Ceran Çağrıl'dan Aşı ve Korunma Uyarısı
5
Akşehir'de rahim kaynaklı 40 santimetrelik kitle başarıyla çıkarıldı
6
Başkan Çolakbayrakdar: Sarıkamış Harekâtı'nın 111. Yılında 'Geçmişi Hiçbir Şekilde Unutturmayacağız'
7
Ağrı Patnos'ta Ilıman Kış Besicilere Meralarda Otlatma İmkanı Sağladı

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi