Başkan Çolakbayrakdar: Sarıkamış Harekâtı'nın 111. Yılında 'Geçmişi Hiçbir Şekilde Unutturmayacağız'

Çolakbayrakdar'dan anma mesajı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Sarıkamış Harekâtı’nın 111. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda şehitleri andı ve milletin tarihine vurgu yaptı.

Başkan Çolakbayrakdar mesajında, "Geçmişimizi unutmadan geleceğe emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Türk milletiyle ilgili değerlendirmesinde, "Türk milleti, tarihi destanlarla dolu bir millettir. Bin yıllık Anadolu topraklarında Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı’nda destan yazmış, Sarıkamış’ta on binlerce şehit vermişiz." dedi.

Çolakbayrakdar, geçmişinde Sarıkamış’ta canını feda edenleri hatırlatarak, "Geçmişimizi hiçbir şekilde unutmayacak ve geleceğe emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz. Rabbim, inşallah bu milleti bir kez daha birliğine kast edenlerle imtihan etmesin." sözlerini kullandı.

Mesajını, "Bu topraklarda huzurlu ve mutlu bir şekilde yaşıyorsak, şehitlerimizin sayesindedir. Bu vesileyle vatanı ve bayrağı uğruna canlarını seve seve feda eden tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum." diyerek tamamladı.

