Bursa Mudanya'da Trafik Kazası: Uzman Çavuş Yaralandı

Yayın Tarihi: 14.11.2025 14:38
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 14:39
Siteler Mahallesi'nde sabah saatlerinde çarpışma meydana geldi

Bursa’nın Mudanya ilçesi Siteler Mahallesi’nde saat 10.15’te meydana gelen trafik kazası bölge sakinlerini alarma geçirdi. Bilim Caddesi üzerinden ilerleyen, 2GH hattına bağlı 16 ATJ plakalı Burulaş otobüsü ile Efeler Caddesi yönünden gelen 16 UAH plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç savrularak yol kenarında güçlükle durdu. Kazada otobüsteki yolcular büyük panik yaşadı; ancak yapılan müdahale sonucunda hiçbir yolcu yaralanmadı. Panik içindeki yolcular, şoför ve çevredeki vatandaşların yardımıyla güvenli şekilde tahliye edildi ve daha sonra olay yerine yönlendirilen başka bir Burulaş otobüsüne aktarılarak yollarına devam ettiler.

Kazada otobüs şoförü Sedat T. (48) hafif yaralarla atlatırken, otomobil sürücüsü Barış A. (32) yaralandı. Barış A.’nın Kocaeli Gölcük Donanma Komutanlığı’nda görevli uzman çavuş olduğu ve izne gelerek Bursa’daki ailesinin yanında bulunduğu öğrenildi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaparak omzunun çıktığını tespit etti. Yaralı Barış A., tedavi için Mudanya Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Trafik polisleri bölgede detaylı inceleme yaparak kaza tutanağı hazırladı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

