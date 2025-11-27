Bursa Nilüfer'de 16 AGU Plakalı Otomobilin Tehlikeli Makası Kamerada

Bursa Nilüfer'de 16 AGU plakalı otomobil tehlikeli makas attı

O anlar araç kamerasına saniye saniye yansıdı

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde, İzmir Yolu üzerinde seyreden 16 AGU plakalı otomobilin yaptığı manevralar trafikte büyük tehlike oluşturdu. Araç, yoğun trafikte yüksek hızla şeritten şeride kontrolsüz şekilde geçerek diğer sürücülerin güvenliğini hiçe saydı.

Tehlikeli sürüş anları, aynı yoldan giden bir otomobilin araç içi kamerasına saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde hızlı sollamalar ve ani şerit değişiklikleri nedeniyle çevredeki sürücülerin panik yaşadığı görülüyor.

O anları kaydeden sürücü, sosyal medyada paylaştığı görüntülerle tepkisini dile getirerek bu tür davranışların trafikte facia yaratabileceğine dikkat çekti. Paylaşılan videonun ardından vatandaşların şikayeti üzerine trafik ekipleri sürücünün tespit edilmesi için inceleme başlattı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü, gerekli incelemelerin tamamlanmasının ardından yetkililerin açıklama yapacağı bildirildi.

