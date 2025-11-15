Bursa Nilüfer'de Feci Kaza: Alkollü Sürücü Halil Acar Hayatını Kaybetti

Bursa Nilüfer Akçalar'da park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü Halil Acar yaşamını yitirdi; hastanedeki testte 2.53 promil alkollü olduğu belirlendi.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 09:13
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 09:13
Bursa Nilüfer'de Feci Kaza: Alkollü Sürücü Halil Acar Hayatını Kaybetti

Bursa Nilüfer'de gece yarısı kaza: Sürücü hayatını kaybetti

Kaza yerinde yaşananlar

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Akçalar Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana gelen kazada, 43 yaşındaki Halil Acar idaresindeki 16 BHB plakalı lüks otomobil, yol kenarında park halinde bulunan ve Ahmet T.'ye ait 10 ARD plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil hurdaya döndü ve sürücü araç içinde sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri uzun süren çalışmanın ardından sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkardı. Olay yerinde yapılan müdahalede sürücünün kalbi durmuş olup sağlık ekipleri tarafından kalp masajı uygulandı.

Hastanede yapılan müdahaleler ve alkol testi

Ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırılan Halil Acar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastanede yapılan kontrollerde sürücünün 2.53 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kaza ile ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

BURSA’NIN NİLÜFER İLÇESİ AKÇALAR MAHALLESİ’NDE MEYDANA GELEN KAZADA, LÜKS BİR OTOMOBİL PARK...

BURSA’NIN NİLÜFER İLÇESİ AKÇALAR MAHALLESİ’NDE MEYDANA GELEN KAZADA, LÜKS BİR OTOMOBİL PARK HALİNDEKİ TIRA ARKADAN ÇARPTI. KAZADA OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ AĞIR YARALANDI. HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINAN SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ. SÜRÜCÜNÜN HASTANEDE YAPILAN TESTTE 2.53 PROMİL ALKOLLÜ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ.

BURSA’NIN NİLÜFER İLÇESİ AKÇALAR MAHALLESİ’NDE MEYDANA GELEN KAZADA, LÜKS BİR OTOMOBİL PARK...

İLGİLİ HABERLER

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa Yıldırım'da Hafif Ticari Araç Yanarak Kül Oldu
2
Nevşehir'de İşçi Servisi Takla Attı: 14 Yaralı, Biri Şemsiye ile Yatarak Bekledi
3
Dilovası parfüm tesisi yangını: Vardiya amiri Tuncay Yıldız hayatını kaybetti, ölü sayısı 7’ye çıktı
4
Kırklareli'de FETÖ Operasyonu: Yurtdışına Kaçmaya Çalışan 6 Şüpheli Yakalandı
5
Bursa Nilüfer'de Feci Kaza: Alkollü Sürücü Halil Acar Hayatını Kaybetti
6
Tahliyeden Uyanışa: Murat Köroğlu Cezaevi Deneyimleriyle Gençleri Suçtan Uzaklaştırıyor
7
Erdek'te 7 Metrede Bin Yıllık Bizans Sütunları Gün Yüzüne Çıktı

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı