Bursa Nilüfer'de Feci Kaza: Alkollü Sürücü Halil Acar Hayatını Kaybetti

Bursa Nilüfer'de gece yarısı kaza: Sürücü hayatını kaybetti

Kaza yerinde yaşananlar

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Akçalar Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana gelen kazada, 43 yaşındaki Halil Acar idaresindeki 16 BHB plakalı lüks otomobil, yol kenarında park halinde bulunan ve Ahmet T.'ye ait 10 ARD plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil hurdaya döndü ve sürücü araç içinde sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri uzun süren çalışmanın ardından sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkardı. Olay yerinde yapılan müdahalede sürücünün kalbi durmuş olup sağlık ekipleri tarafından kalp masajı uygulandı.

Hastanede yapılan müdahaleler ve alkol testi

Ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırılan Halil Acar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastanede yapılan kontrollerde sürücünün 2.53 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kaza ile ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

