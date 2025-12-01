Bursa Nilüfer'de Motosikletli Saldırı: Pizzacıya Kurşun Yağdırıldı

Bursa Nilüfer'de motosikletli saldırgan, Üçevler Mahallesi'ndeki pizzacıya kurşun yağdırdı; camlar hasar gördü, içeride kimse yaralanmadı.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 14:09
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 14:09
Bursa Nilüfer'de Motosikletli Saldırı: Pizzacıya Kurşun Yağdırıldı

Bursa Nilüfer'de Pizzacıya Kurşunlı Saldırı

Üçevler Mahallesi'nde gece saatlerinde yaşandı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, motosikletli bir şahıs gece saatlerinde Üçevler Mahallesi'ndeki bir pizzacıya kurşun yağdırdı. Olay, cadde üzerinde bulunan işyerinde meydana geldi.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, yabancı uyruklu bir kişi motosikletle işyerine gelerek yanında getirdiği tabancayla arka arkaya tetiğe bastı. Kurşunlar işletmenin camlarına isabet etti ve iş yerinde maddi hasar oluştu.

Neyse ki içeride bulunanlar yara almadı; şans eseri kimse yaralanmadı ve olay büyük bir faciayı önledi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Emniyet güçleri, şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlattı.

NİLÜFER İLÇESİNDE MOTOSİKLETLİ ŞAHIS, BİR PİZZACIYA KURŞUN YAĞDIRDI

NİLÜFER İLÇESİNDE MOTOSİKLETLİ ŞAHIS, BİR PİZZACIYA KURŞUN YAĞDIRDI

NİLÜFER İLÇESİNDE MOTOSİKLETLİ ŞAHIS, BİR PİZZACIYA KURŞUN YAĞDIRDI

İLGİLİ HABERLER

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Niğde'de Tek Yön Projesi: Yeni Parklama Kuralları ve Cezalar
2
Çankırı'nın meşhur tuzu ile 6 yıldır geçimini sağlayan 4 çocuk annesi
3
Hacıhüseyin’e Yeni İçme Suyu Hattı: BASKİ Müdahalesi
4
Akyaka'da 300 öğrenciye siber suçlar ve güvenli internet eğitimi
5
İncirliova Sevgi Yolu'nda Ağaç Bakımı ve Çevre Temizliği
6
BUÜ'de Bursa Kent Tarihi: Güncel Araştırmalar Poster Sunumu
7
Çekmeköy'de Otomobilde Unutulan Bir Buçuk Yaşındaki Bebek Kurtarıldı

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı