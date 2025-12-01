Bursa Nilüfer'de Motosikletli Saldırı: Pizzacıya Kurşun Yağdırıldı

Bursa Nilüfer'de Pizzacıya Kurşunlı Saldırı

Üçevler Mahallesi'nde gece saatlerinde yaşandı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, motosikletli bir şahıs gece saatlerinde Üçevler Mahallesi'ndeki bir pizzacıya kurşun yağdırdı. Olay, cadde üzerinde bulunan işyerinde meydana geldi.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, yabancı uyruklu bir kişi motosikletle işyerine gelerek yanında getirdiği tabancayla arka arkaya tetiğe bastı. Kurşunlar işletmenin camlarına isabet etti ve iş yerinde maddi hasar oluştu.

Neyse ki içeride bulunanlar yara almadı; şans eseri kimse yaralanmadı ve olay büyük bir faciayı önledi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Emniyet güçleri, şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlattı.

NİLÜFER İLÇESİNDE MOTOSİKLETLİ ŞAHIS, BİR PİZZACIYA KURŞUN YAĞDIRDI