Bursa Nilüfer'de Ters Şerit Kabusu: Kamyon Kameraya Yakalandı

Bursa Nilüfer'de ters şerit tehlikesi kamerada

Üçevler Mahallesi Çalı yolu'nda panik anları

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, ters şeritten son sürat ilerleyen bir kamyon trafikte büyük korku yarattı. Olay, Üçevler Mahallesi Çalı yolu üzerinde bir aracın araç kamerası tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.

Görüntülerde, kamyonun hızla karşı şeritten geldiği ve karşı yöndeki sürücülerin ani manevralar yapmak zorunda kaldığı görülüyor. Seyir halindeki vatandaşlar, yaşananları izlerken büyük panik yaşadı.

Kayıtların sosyal medyada hızla yayılması üzerine olay geniş yankı uyandırdı; kullanıcılar tehlikeli sürüşleri kınadı ve yetkililerden sıkı denetim talep etti.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Yetkililerin, kamyon sürücüsünün kimliğinin tespit edilmesi için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

