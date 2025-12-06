Bursa Nilüfer'de Trafikte Tehlike: Bisikletli ve Otobüse Tutunan Genç Kamerada

Bursa Nilüfer'de şehir içi trafikte tehlikeli anlar kamerada

Araç kamerası iki ayrı tehlikeyi bir dakika arayla kaydetti

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde şehir içi trafiğin ne kadar riskli olabileceğini ortaya koyan görüntüler, bir sürücünün araç kamerasına yansıdı. Şehir merkezine seyreden sürücü, bir dakika arayla iki farklı tehlikeli yolculuğu kaydetti.

İlk görüntüde, yolun yoğun olduğu bölgede yolun ortasında ilerleyen bir bisikletli görülüyor. Bisikletli, araçların arasında hiçbir güvenlik önlemi olmadan seyrine devam etti ve çevredeki sürücüler için risk oluşturdu.

Ardından kayıtlarda, bir gencin seyir halindeki halk otobüsünün arka tamponuna tutunarak gizli bir yolculuk yaptığı anlar yer aldı. Genç, tehlikeye aldırış etmeden otobüsle birlikte ilerledi.

Her iki vaka da saniye saniye kameraya yansıdı ve görüntüler kısa sürede dikkat çekti. O anlar, şehir içi trafik güvenliğinin önemini yeniden gündeme taşıdı.

Uzmanlar, bu tür davranışların hem sürücüler hem de gençler için büyük risk taşıdığına dikkat çekiyor. Özellikle yoğun şehir trafiğinde alınmayan güvenlik önlemlerinin, küçük bir dikkatsizlikle büyük kazalara yol açabileceği uyarısı yapılıyor.

Bursa’da sık sık gündeme gelen trafik güvenliği sorunları, bu görüntülerle bir kez daha tartışmaya açıldı. Vatandaşlar, gençlerin hayatlarını hiçe sayarak yaptıkları bu tehlikeli yolculukların önlenmesi için daha sıkı denetim çağrısında bulundu.

BURSA’NIN NİLÜFER İLÇESİNDE ŞEHİR İÇİ TRAFİĞİN NE KADAR RİSKLİ OLABİLECEĞİNİ GÖZLER ÖNÜNE SEREN GÖRÜNTÜLER ARAÇ KAMERASINA YANSIDI. ŞEHİR MERKEZİNE SEYREDEN BİR SÜRÜCÜ, YALNIZCA BİR DAKİKA ARAYLA İKİ FARKLI TEHLİKELİ YOLCULUĞU KAYDETTİ.