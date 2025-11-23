Bursa'nın 2050 Vizyonu: 1/100.000 Çevre Düzeni Planı Belediye Başkanlarına Anlatıldı

Bursa Büyükşehir ve Bursa Planlama Ajansı’nın 2050 vizyonlu 1/100.000 Çevre Düzeni Planı, 17 ilçe belediye başkanına sunuldu; planın sentez aşaması tamamlanmak üzere.

Yayın Tarihi: 23.11.2025 10:09
Güncelleme Tarihi: 23.11.2025 10:09
Bursa'nın 2050 Vizyonu Belediye Başkanlarıyla Paylaşıldı

Toplantı ve ilçelerin katılımı

Bursa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde yürütülen 2050 vizyonlu 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı çalışmaları, Bursa Planlama Ajansı tarafından gerçekleştirilen sunumla 17 ilçe belediye başkanına aktarıldı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in başkanlığında düzenlenen Belediye Başkanları Toplantısı üç ayda bir yapılıyor ve son toplantıya Büyükorhan Belediye Başkanı Kamil Turhan ev sahipliği yaptı.

Çalıştayda sentez aşaması ve yol haritası

Program, 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Çalıştayı ile sürdü. Çevre Düzeni Planı Proje Yürütücü Koordinatörü Prof. Dr. Fatih Terzi sunumunda, daha önce hazırlanan altlık paftalar üzerinden ilerlenerek altı farklı çalışma masasında detaylı değerlendirmeler yapıldığını aktardı.

Prof. Dr. Fatih Terzi, planın şu aşaması ile ilgili şu değerlendirmeyi paylaştı: «Çalıştayda, Çevre Düzeni Planı’nın tamamlamış olduğumuz sentez aşamasıyla ilgili ilçe bazında bulgularımızı paylaştık. Çalışmaların artık sonuna yaklaştık. Çevre Düzeni Planı ile Bursa’nın daha sürdürülebilir ve yaşam kalitesi yüksek olması, yeniden ‘Yeşil Bursa’ kimliğine kavuşmuş için elimizden geleni yapıyoruz. Sonuçlarının, Bursa’ya ve ülkemize hayırlı olacağına inanıyoruz».

Bursa hepimizin: Katılım ve ortak yönetim vurgusu

Başkan Mustafa Bozbey, üç ayda bir düzenlenen toplantılarda ilçelerin taleplerinin alındığını ve Bursa’yı birlikte yöneteceklerini vurguladı. Bozbey’in açıklaması şöyle:

«Bursa’yı bir bütün halinde geleceğe en iyi şekilde hazırlamak istiyoruz. Bu kapsamda 1/100 000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı’nı belediye başkanlarına anlattık. Belediye başkanlarımızın bu konudaki düşüncelerini son derece önemsiyoruz. Katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Bursa hepimizin. Bursa, belediye başkanlarımızın katkılarıyla daha da güzelleşecektir».

Toplantıda ayrıca son üç ayın değerlendirmeleri, 17 ilçede yürütülen çalışmalar ve devam eden projeler ele alındı. Çevre Düzeni Planı’nın tamamlanmak üzere olması, Bursa’nın sürdürülebilirlik ve yaşam kalitesi hedefleri açısından önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

