Bursa Setbaşı-Yeşil-Emirsultan Tarihi Aksı: Kazanan Projeler Açıklandı

Yıldırım Belediyesi'nin düzenlediği yarışmada 11 proje ödüllendirildi; seçilen fikirler Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı için zemin oluşturacak.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 16:05
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 16:05
Yıldırım Belediyesi’nin, Türkiye’nin en önemli turizm güzergahlarından biri olan Setbaşı, Yeşil, Emirsultan hattını hak ettiği değere kavuşturmak amacıyla düzenlediği “Bursa Setbaşı-Yeşil-Emirsultan Tarihi Aksı Kentsel Tasarım Fikir Yarışması” sonuçlandı.

Jüri Değerlendirmesi ve Ödüller

Yarışmaya başvuran projeleri inceleyen jüri, birbirinden değerli eserler üzerinde titiz bir çalışma yürüttü. Yapılan değerlendirme sonucu toplam 11 proje ödüle değer bulundu. Kazanan projeler arasında 3 proje Eşdeğer ödülüne, 3 proje Eşdeğer Mansiyon ödülüne ve 5 proje Satın Alma ödülüne layık görüldü.

Yarışma sonucu ortaya çıkan fikirler, Yıldırım Belediyesi tarafından hazırlanacak olan Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı için bir çerçeve ve zemin oluşturacak. Kazanan projelerin tanıtım ve ödül töreni önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek.

Başkan Oktay Yılmaz’ın Değerlendirmesi

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, yarışmanın çıktılarının yalnızca mimari bir arayış olmadığını vurgulayarak şunları söyledi:

"Düzenlediğimiz yarışma; bu kadim şehir aksının ruhuna sadakatle yaklaşan, geçmişi bugünün şehircilik anlayışıyla buluşturan bir hafıza seferberliğidir. Amacımız; bu eşsiz hattı yalnızca korumak değil, erişilebilir, sürdürülebilir, yaya öncelikli ve insan odaklı bir dokuya dönüştürerek yeni nesillere anlamlı bir şehir mirası bırakmaktır. Tabi bu amaca giden yolda da ortak akla, çok sesliliğe ve işbirliklerine ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. Bu kadar değerli ve tüm Bursa’yı ilgilendiren bir projeyi kapsamlı ve kapsayıcı bir süreç işleterek, akademik odalarımızla, kıymetli hocalarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla bir araya gelip, istişare ederek bir yol haritası çıkardık. Nihayetinde katılımcı ve şeffaf bir proje fikir yarışması düzenledik."

İşbirlikleri ve Teşekkür

Başkan Yılmaz, yarışmaya sunulan tüm projelerin değerli olduğunu belirterek katkıda bulunan ekipleri tebrik etti ve şu ifadelerle teşekkür etti: "Burada elde edilen projeler, belediyemizce hazırlanacak Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı için altlık teşkil edecek; aynı zamanda katılımcı tasarım süreçlerini destekleyerek, mimarlık ve kentsel tasarım kültürüne katkı sunacaktır."

Yılmaz, destek ve işbirlikleri için ayrıca Mimarlar Odası Bursa Şubesi, Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi ve Peyzaj Mimarları Odası Bursa Şubesi ile emeği geçen hocalara teşekkür etti ve sonuçların Yıldırım ve Bursa için hayırlı olmasını diledi.

