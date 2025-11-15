Bursa Yıldırım'da Hafif Ticari Araç Yanarak Kül Oldu

Olay ve Müdahale

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, gece saatlerinde bir hafif ticari araç henüz bilinmeyen bir sebeple alev aldı ve kısa sürede büyüyen yangın aracı kullanılamaz hale getirdi.

Yangın, Karapınar Mahallesi'nde motor kısmından başladığı belirtilen araçta meydana geldi. Yükselen yoğun dumanı fark eden çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine intikal eden ekipler alevleri kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Hasar ve Soruşturma

Yangında yaralanan olmazken, araçta maddi hasar oluştu. Yangının çıkış sebebi polis ve itfaiye ekipleri tarafından araştırılıyor.

Mahalledeki panik sonrasında ekiplerin hızlı müdahalesi olası daha büyük bir zararı önlediği bildirildi.

