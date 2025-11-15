Bursa Yıldırım'da Hafif Ticari Araç Yanarak Kül Oldu

Bursa Yıldırım'da gece saatlerinde hafif ticari araç motorundan alev alıp yanarak kül oldu. İtfaiye söndürdü, olayda yaralanan yok; neden araştırılıyor.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 09:09
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 09:09
Bursa Yıldırım'da Hafif Ticari Araç Yanarak Kül Oldu

Bursa Yıldırım'da Hafif Ticari Araç Yanarak Kül Oldu

Olay ve Müdahale

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, gece saatlerinde bir hafif ticari araç henüz bilinmeyen bir sebeple alev aldı ve kısa sürede büyüyen yangın aracı kullanılamaz hale getirdi.

Yangın, Karapınar Mahallesi'nde motor kısmından başladığı belirtilen araçta meydana geldi. Yükselen yoğun dumanı fark eden çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine intikal eden ekipler alevleri kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Hasar ve Soruşturma

Yangında yaralanan olmazken, araçta maddi hasar oluştu. Yangının çıkış sebebi polis ve itfaiye ekipleri tarafından araştırılıyor.

Mahalledeki panik sonrasında ekiplerin hızlı müdahalesi olası daha büyük bir zararı önlediği bildirildi.

BURSA'NIN YILDIRIM İLÇESİNDE HAFİF TİCARİ BİR ARAÇ, GECE SAATLERİNDE HENÜZ BİLİNMEYEN BİR SEBEPTEN...

BURSA'NIN YILDIRIM İLÇESİNDE HAFİF TİCARİ BİR ARAÇ, GECE SAATLERİNDE HENÜZ BİLİNMEYEN BİR SEBEPTEN DOLAYI ALEV ALDI. KISA SÜREDE BÜYÜYEN YANGIN MAHALLEDE PANİĞE NEDEN OLDU.

BURSA'NIN YILDIRIM İLÇESİNDE HAFİF TİCARİ BİR ARAÇ, GECE SAATLERİNDE HENÜZ BİLİNMEYEN BİR SEBEPTEN...

İLGİLİ HABERLER

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa Yıldırım'da Hafif Ticari Araç Yanarak Kül Oldu
2
Nevşehir'de İşçi Servisi Takla Attı: 14 Yaralı, Biri Şemsiye ile Yatarak Bekledi
3
Dilovası parfüm tesisi yangını: Vardiya amiri Tuncay Yıldız hayatını kaybetti, ölü sayısı 7’ye çıktı
4
Kırklareli'de FETÖ Operasyonu: Yurtdışına Kaçmaya Çalışan 6 Şüpheli Yakalandı
5
Bursa Nilüfer'de Feci Kaza: Alkollü Sürücü Halil Acar Hayatını Kaybetti
6
Tahliyeden Uyanışa: Murat Köroğlu Cezaevi Deneyimleriyle Gençleri Suçtan Uzaklaştırıyor
7
Erdek'te 7 Metrede Bin Yıllık Bizans Sütunları Gün Yüzüne Çıktı

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı