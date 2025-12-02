Bursa Yıldırım’da Kaçak Silah Atölyesine Operasyon: 19 Silah Ele Geçirildi

Yıldırım'da düzenlenen operasyonda kaçak silah atölyesinde 19 tabanca, 63 fişek ve çok sayıda parça ele geçirildi; atölye sahibi C.A. gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 09:44
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 09:44
Yıldırım SÖS ekiplerinin takibiyle gerçekleştirilen baskında çok sayıda silah ve parça bulundu

Gelen istihbarat doğrultusunda yürütülen operasyonda, Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği (SÖS) ekipleri kaçak silah imalatı yaptığı belirlenen atölyeyi takibe aldı ve baskın düzenledi.

Baskında depo içerisinde 5 adet ruhsatsız tabanca, 14 adet kurusıkı tabanca, 27 adet şarjör ve 63 adet çeşitli çaplarda fişek ele geçirildi. Ayrıca silah yapımında kullanılan 14 parça araç-gereç ile 19 adet farklı türde silah parçası bulundu.

Operasyon sonucunda atölyenin sahibi olduğu belirlenen C.A. isimli şüpheli gözaltına alındı. Şahısın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, olayla ilgili adli soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma ve delillerin değerlendirildiği işlemler devam ediyor; yetkililer, kaçak silah ticaretine yönelik çalışmaları sürdüreceklerini açıkladı.

