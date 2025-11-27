Bursevî Sergisi İnebey Yazma Eser Kütüphanesi’nde Açıldı

Bursa Valiliği ve TÜYEK iş birliğiyle İnebey'de açılan 'Balkanlardan Bursa’ya Hatt-ı İrşad' sergisi, İsmâil Hakkı Bursevî’nin 300. yılında yazma eserlerini tanıtıyor.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 15:30
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 15:30
Bursevî Sergisi İnebey Yazma Eser Kütüphanesi’nde Açıldı

Bursevî Sergisi İnebey Yazma Eser Kütüphanesi’nde Açıldı

Bursa Valiliği ve Türkiye Yazma Eserler Kurumu (TÜYEK) iş birliğiyle düzenlenen Balkanlardan Bursa’ya Hatt-ı İrşad: İsmâil Hakkı Bursevî Yazma Eser Sergisi İnebey Yazma Eser Kütüphanesi’nde açıldı.

Açılış töreni

Açılış törenine Bursa Valisi Erol Ayyıldız, TÜYEK Başkanı Dr. Coşkun Yılmaz ve Prof. Dr. Mustafa Kara katıldı.

Serginin önemi

Sergi, Balkanlardan Bursa’ya uzanan hayat yolculuğunda gönülleri birleştiren, talebeler yetiştiren ve eserleriyle asırları aşan bir miras bırakan büyük mutasavvıf İsmâil Hakkı Bursevînin hatırasına ithaf edildi. Bursevî, vefatının 300. yılında rahmet ve minnetle anılırken, sergi ziyaretçilere onun yazma eserleri üzerinden manevi dünyasını tanıma fırsatı sunuyor.

BURSA VALİLİĞİ VE TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU (TÜYEK) İŞ BİRLİĞİYLE DÜZENLENEN "BALKANLARDAN...

BURSA VALİLİĞİ VE TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU (TÜYEK) İŞ BİRLİĞİYLE DÜZENLENEN "BALKANLARDAN BURSA’YA HATT-I İRŞAD: İSMÂİL HAKKI BURSEVÎ YAZMA ESER SERGİSİ" İNEBEY YAZMA ESER KÜTÜPHANESİ’NDE AÇILDI.

BURSA VALİLİĞİ VE TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU (TÜYEK) İŞ BİRLİĞİYLE DÜZENLENEN "BALKANLARDAN...

İLGİLİ HABERLER

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

Eşref Rüya 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Fail Rahmanullah Lakanwal Kim?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Karacabey Belediyesi'nden Ücretsiz Beslenme ve Diyet Danışmanlığı
2
Gilead Türkiye: Erken Tanı Hayati — 'HIV Zor Değil' Çağrısı
3
Geyve'de Uyuşturucu İmalathanesi Operasyonu: 2 Gözaltı, 1 Tutuklama
4
Manisa (Salihli) At Arabası Operasyonu: 2 Araç Trafikten Men Edildi
5
Neslinur Topal otopsisinde ilk inceleme: Görünür bulgu yok
6
Yıldırım Belediyesi Mollaarap’ı Bursa’nın Yeni Çekim Merkezi Yapıyor
7
ESOGÜ'den 1 Aralık Dünya AIDS Günü Açıklaması: Prof. Dr. Elif Doyuk Kartal Verileri Paylaştı

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali

Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Fail Rahmanullah Lakanwal Kim?

Marmara Depremi Tatbikatı Ne Zaman? AFAD Erteledi, Yeni Tarih Bekleniyor

Eşref Rüya 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?