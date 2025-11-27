Bursevî Sergisi İnebey Yazma Eser Kütüphanesi’nde Açıldı

Bursa Valiliği ve Türkiye Yazma Eserler Kurumu (TÜYEK) iş birliğiyle düzenlenen Balkanlardan Bursa’ya Hatt-ı İrşad: İsmâil Hakkı Bursevî Yazma Eser Sergisi İnebey Yazma Eser Kütüphanesi’nde açıldı.

Açılış töreni

Açılış törenine Bursa Valisi Erol Ayyıldız, TÜYEK Başkanı Dr. Coşkun Yılmaz ve Prof. Dr. Mustafa Kara katıldı.

Serginin önemi

Sergi, Balkanlardan Bursa’ya uzanan hayat yolculuğunda gönülleri birleştiren, talebeler yetiştiren ve eserleriyle asırları aşan bir miras bırakan büyük mutasavvıf İsmâil Hakkı Bursevînin hatırasına ithaf edildi. Bursevî, vefatının 300. yılında rahmet ve minnetle anılırken, sergi ziyaretçilere onun yazma eserleri üzerinden manevi dünyasını tanıma fırsatı sunuyor.

