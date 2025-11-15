BUÜ'de Kanser Araştırmaları: Uludağ Tematik Kahve Günleri'nde Disiplinlerarası Yaklaşım

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) AR-GE Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen Uludağ Tematik Kahve Günleri'nin altıncısı, Kanser Araştırmalarında Disiplinlerarası Yaklaşımlar temasıyla gerçekleştirildi. Etkinlik, akademisyenler ve sektör paydaşlarını bir araya getirerek kanser tedavisindeki evrim ve çok yönlü iş birliğinin önemini vurguladı.

Açılış ve katılımcılar

Etkinlik BUÜ Rektörlük A Salonunda yapıldı. Programa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, AR-GE Koordinatörü Prof. Dr. Esra Karaca, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. N. Funda Coşkun, alanında uzman konuşmacılar ile akademik ve idari personel ve öğrenciler katıldı.

Kanser tedavisi sosyal alanları kapsamalı

Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu kanser tedavisinin geçmişten bugüne tümörün çıkarılmasından genetik seviyeye inen spesifik tedavilere doğru evrildiğini belirtti. Bu dönüşümün multidisipliner yaklaşımı zorunlu kıldığını vurgulayan Kırıştıoğlu, bazı kanser türlerinde başarı oranlarının halen düşük olduğunu, bu nedenle yaklaşımın cerrahi ve ilaç tedavisinin ötesine geçip hastanın psiko-sosyal durumu, yaşam kalitesi ile yapay zeka ve biyosistem mühendisliği gibi teknolojik ve sosyal alanları da içermesi gerektiğini söyledi.

Çevresel faktörler akciğer kanseri sıklığını artırıyor

Prof. Dr. N. Funda Coşkun kanserin çok etmenli yapısına dikkat çekerek görülme sıklığının arttığını aktardı. Göğüs hastalıkları ve akciğer kanseri üzerine değinen Coşkun, Bursa'nın sanayi ile iç içe olması, hava kirliliği ve tütün tüketiminin yüksek olması gibi çevresel etmenlerin bölgede akciğer kanseri prevalansını artırdığını belirtti. Coşkun, koruyucu hekimlik, yenilikçi tanı yöntemleri ve tedavi yolaklarına destek sağlamanın önemini, bunun için biyoloji, fizik, kimya ve mühendislik gibi disiplinlerin iş birliğine ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

BUÜ, disiplinlerarası iş birliğini güçlendiriyor

Prof. Dr. Esra Karaca etkinliklerin amacının akademisyenler ile dış paydaşlar arasında yeni iş birlikleri ve geleceğe yönelik proje fikirleri ortaya çıkarmak olduğunu ifade etti. Katılımcı geri dönüşlerini takip ettiklerini ve memnuniyet düzeyinin yüksek olduğunu söyleyen Karaca, Bursa'nın sanayi kimliğinin ve üniversitenin geniş araştırma yelpazesinin tema belirleme ve sanayicilerin ilgisini çekme konusunda avantaj sağladığını belirtti.

Uzman konukların sunumları

Programda sunum yapan isimler arasında Prof. Dr. Bilge Osman, Tuğçe Kuştur, Doç. Dr. Önder Aybastıer, Murat Yazıcı, Berkay Doğan, Elif Nihan Çetin, Prof. Dr. Serap Çelikel Kasımoğulları, Prof. Dr. Şehime Gülsün Temel, Prof. Dr. Ferda Arı, Doç. Dr. Gıyasettin Özcan, Dr. Öğr. Üyesi Ömer Ünsal, Mihriban Akyol ve Prof. Dr. Oğuzhan Doğanlar yer aldı. Sunumların ardından soru-cevap bölümü ile etkinlik sona erdi.

