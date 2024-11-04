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Büyük Kukes Köprüsü Traffiğe Açıldı

Kukes, Arnavutluk'ta inşa edilen Büyük Kukes Köprüsü, Arnavutluk ile Kosova arasındaki ulaşımı kolaylaştırıyor.

Yayın Tarihi: 04.11.2024 22:38
Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 22:54
Büyük Kukes Köprüsü Traffiğe Açıldı

Büyük Kukes Köprüsü Traffiğe Açıldı

Arnavutluk'un kuzeyinde bulunan Kukes şehrindeki Kara Drin Nehri üzerinde inşa edilen Büyük Kukes Köprüsü, Arnavutluk ile Kosova arasında ulaşımı daha güvenli hale getirerek trafiğe açıldı.

Açılış Töreni ve Açıklamalar

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Başbakan Yardımcısı ve Altyapı ile Enerji Bakanı Belinda Balluku ile birlikte köprüyü yerinde inceledi. Açıklamalarda bulunan Başbakan Rama, bu köprünün yıllardır aşırı kalabalık olan eski köprüyü rahatlatacak önemli bir çalışma olduğunu ifade etti.

Köprünün Maliyeti ve Özellikleri

2020 yılında inşasına başlanılan köprü, yaklaşık 40 milyon avro'luk bir maliyetle tamamlandı. 4 şeritli olan köprü, 310 metre uzunluğa ve 56 metre yüksekliğe sahip geniş kemerli metal yapısıyla dikkat çekiyor.

Ulaşımda Güvenlik ve Kolaylık

Kara Drin Nehri üzerinde konumlanan bu köprünün, Arnavutluk ile Kosova arasındaki ulaşımı daha güvenli hale getirmesi bekleniyor.

Arnavutluk'un kuzeyinde yer alan Kukes şehrindeki Kara Drin Nehri üzerinde inşa edilen, Arnavutluk...

Arnavutluk'un kuzeyinde yer alan Kukes şehrindeki Kara Drin Nehri üzerinde inşa edilen, Arnavutluk ile Kosova arasında daha güvenli ulaşım sağlayacak "Büyük Kukes Köprüsü" ulaşıma açıldı.

Arnavutluk'un kuzeyinde yer alan Kukes şehrindeki Kara Drin Nehri üzerinde inşa edilen, Arnavutluk...

Arnavutluk'un kuzeyinde yer alan Kukes şehrindeki Kara Drin Nehri üzerinde inşa edilen, Arnavutluk ile Kosova arasında daha güvenli ulaşım sağlayacak "Büyük Kukes Köprüsü" ulaşıma açıldı.

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