Büyük Taarruz 3. Uluslararası Kısa Film Festivali Büyük Bir Coşkuyla Tamamlandı

Büyük Taarruz Kısa Film Festivali'nin ödül gecesi

Afyonkarahisar Valiliği'nin ev sahipliğinde ve Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği tarafından düzenlenen Büyük Taarruz 3. Uluslararası Kısa Film Festivali, muhteşem bir ödül töreni ile sona erdi.

Başarılı Filmler Ödüllendirildi

Festivale katılan yapımlar değerlendirilirken, "And Next Year When Spring" adlı filmiyle Saeid Asadi ve Mehdi Boroumand birincilik ödülünü kazandı. İkinci ödül Toma Waszarow’un yönettiği "The Premiere" filmi, üçüncülüğü ise Mehmet Ali Poyraz’ın "Yaren" filmi aldı.

Konserle Coşku Doruğa Ulaştı

Kape Oteli Kocatepe Kongre Merkezi'nde gerçekleşen kapanış töreninde, ünlü ABD'li sanatçı Della Miles sahne aldı. Della, festival süresince Gazze'yle ilgili yazdığı "My Name Is Gaza", "You Are The Mother", "I Can't Breathe" ve Türkçe "Karahisar Türküsü" parçalarını seslendirdi.

Ödül Töreninde Duygusal Anlar

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, konserin ardından usta oyuncu Hülya Koçyiğit’e "Türk Sineması Onur Ödülü" takdim ederek, ona antika bir fotoğraf makinesi hediye etti. Koçyiğit, tarife edilen ödülü aldıktan sonra şunları söyledi:

"Bu şehrin sinemaya olan ilgisi, festivaldeki kalabalık beni çok etkiledi. Sinemanın gücünü aslında bizi bir araya getirdiği için seviyorum."

Sinemanın Gücü ve Kadınlar İçin Mesaj

Koçyiğit, kadınlara dair şunları belirtti:

"Yıllardır devam eden kadına ve çocuğa yönelik şiddet, ne yazık ki içimizi acıtıyor. Hayatını kaybeden tüm kadınlar ve çocuklar için saygıyla eğiliyorum. Bu yıl festivalin teması Filistin. Dünya gözleri önünde bir soykırıma tanıklık ediyor. Bunun sona ermesini diliyorum."

Festivalin Detayları ve Finalistler

Festivale toplamda 2009 başvuru yapıldı ve sonuç olarak 20 film finale kaldı. Ayrıca Afra Nur Arslantaş, "Miralay Reşat Çiğiltepe" belgeseliyle Büyük Taarruz Özel Ödülü: Onurlu Kurşun ödülüne layık görüldü.

Festival Yönetimi ve Bilgi İçin

Gazeteci Sevda Dursun festivalin yöneticiliğini üstlenirken, senarist ve yönetmen Hilal Çelenk danışmanlık yapmaktadır. Baran Mayda, festivalin yürütücülüğünü gerçekleştirdi. Festival hakkında detaylı bilgi için buyuktaaruzkisafilmfestivali.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

Afyonkarahisar Valiliği ev sahipliğinde, Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği tarafından düzenlenen "Büyük Taarruz 3. Uluslararası Kısa Film Festivali" sona erdi. Akrones Otel Kocatepe Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen festivalin kapanış töreninde, ABD'li şarkıcı Della Miles konser verdi.

Afyonkarahisar Valiliği ev sahipliğinde, Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği tarafından düzenlenen "Büyük Taarruz 3. Uluslararası Kısa Film Festivali" sona erdi. Akrones Otel Kocatepe Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen festivalin kapanış töreninde, ABD'li şarkıcı Della Miles konser verdi.

Afyonkarahisar Valiliği ev sahipliğinde, Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği tarafından düzenlenen "Büyük Taarruz 3. Uluslararası Kısa Film Festivali" sona erdi. Akrones Otel Kocatepe Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen festivalin kapanış töreninde, ABD'li şarkıcı Della Miles konser verdi.

Afyonkarahisar Valiliği ev sahipliğinde, Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği tarafından düzenlenen "Büyük Taarruz 3. Uluslararası Kısa Film Festivali" sona erdi. Akrones Otel Kocatepe Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen festivalin kapanış töreninde, ABD'li şarkıcı Della Miles konser verdi.

Afyonkarahisar Valiliği ev sahipliğinde, Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği tarafından düzenlenen "Büyük Taarruz 3. Uluslararası Kısa Film Festivali" sona erdi. Akrones Otel Kocatepe Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen festivalin kapanış töreninde, ABD'li şarkıcı Della Miles konser verdi.

Afyonkarahisar Valiliği ev sahipliğinde, Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği tarafından düzenlenen "Büyük Taarruz 3. Uluslararası Kısa Film Festivali" sona erdi. Akrones Otel Kocatepe Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen festivalin kapanış töreninde, ABD'li şarkıcı Della Miles konser verdi.

Afyonkarahisar Valiliği ev sahipliğinde, Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği tarafından düzenlenen "Büyük Taarruz 3. Uluslararası Kısa Film Festivali" sona erdi. Akrones Otel Kocatepe Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen festivalin kapanış töreninde, ABD'li şarkıcı Della Miles konser verdi.

Afyonkarahisar Valiliği ev sahipliğinde, Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği tarafından düzenlenen "Büyük Taarruz 3. Uluslararası Kısa Film Festivali" sona erdi. Akrones Otel Kocatepe Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen festivalin kapanış töreninde, ABD'li şarkıcı Della Miles konser verdi.

Afyonkarahisar Valiliği ev sahipliğinde, Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği tarafından düzenlenen "Büyük Taarruz 3. Uluslararası Kısa Film Festivali" sona erdi. Akrones Otel Kocatepe Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen festivalin kapanış töreninde, ABD'li şarkıcı Della Miles konser verdi.

Afyonkarahisar Valiliği ev sahipliğinde, Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği tarafından düzenlenen "Büyük Taarruz 3. Uluslararası Kısa Film Festivali" sona erdi. Akrones Otel Kocatepe Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen festivalin kapanış töreninde, ABD'li şarkıcı Della Miles konser verdi.