Büyükçekmece Adliyesi'nde Zimmet Skandalı: Erdal T. İngiltere'ye Kaçtı

Büyükçekmece Adliyesi Emanet Bürosu'ndan yaklaşık 50 kg gümüş ve 25 kg altın kayboldu; zimmet memuru Erdal T.'nin İngiltere'ye kaçtığı tespit edildi.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 14:26
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 14:26
Olayın Detayları

Olay, 1 Aralık 2025 tarihinde Büyükçekmece Adliyesi Emanet Bürosu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, büroda görevli zimmet memuru Erdal T.'nin uzun süredir işe gelmemesi üzerine durum Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirildi.

Başsavcının talimatıyla görevliler emanet bürosu odasını ve içindeki kasaları açtırdı. Yapılan aramada, yaklaşık 50 kilogram gümüş ve yaklaşık 25 kilogram altın'ın kayıp olduğu tespit edildi.

Yakalama ve İddialar

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla zimmet görevlileri Erdal T. ve diğer şüpheli Kemal D. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Yapılan araştırmada zimmet memuru Erdal T.'nin 19 Kasım 2025 tarihi saat 08.22 sıralarında ailesiyle birlikte İngiltere'ye kaçtığı tespit edildi. Diğer şüpheli Kemal D. ise bulunduğu adreste yakalanarak gözaltına alındı.

Ayrıca şüpheli Erdal T.'nin WhatsApp üzerinden arkadaşlarına "Ben malları sattım, Allah çarşınıza pazar versin" şeklinde mesaj attığı öğrenildi.

Esnafın İfadesi

Adliye yanında bulunan kafeteryada esnaflık yapan Erkut Sunmak, yaşananlara şaşkınlık duyduğunu belirtti. Sunmak, "Erdal'ı tanırdım. Burada 27 yıldır esnafım. Adliye personellerinin çoğunu tanırım. Erdal, sabah, akşam geçerken uğrardı. Özünde 10 numara çocuktu, çok da severdim. Hiç yakıştıramadım, ondan böyle bir şey hiç beklemezdim. Benim bildiğim kadarıyla evli, iki tane de çocuğu var. Bir oğlu, bir kızı var, eşi öğretmen. Kendine yakışan adliye personelliği haricinde on numara bir çocuktu. Altında arabası vardı. Adli emanette çalıştığını biliyorum. Erdal bana gelse dese, 'abi ne var hesabında para, ne var ne yok veririm.' Kendisine güvenirdim. İşine sahip biriydi" dedi.

Soruşturma ve araştırmalar sürüyor; yetkililer olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.

