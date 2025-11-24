Büyükçekmece'de 40 Yaş Üstü Masa Tenisi Turnuvası'nda Heyecan Zirveye Çıktı

Büyükçekmece’de düzenlenen 40 Yaş Üstü Masa Tenisi Turnuvası, 70 sporcunun katılımıyla Mimar Sinan Spor Salonu’nda 8 saat süren çekişmeli maçlara sahne oldu.

Yayın Tarihi: 24.11.2025 09:52
Güncelleme Tarihi: 24.11.2025 09:52
Büyükçekmece Belediyesi ile Büyükçekmece İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen 40 Yaş Üstü Masa Tenisi Turnuvası, İstanbul’un çeşitli ilçelerinden gelen sporcuların yoğun katılımıyla Mimar Sinan Spor Salonu'nda gerçekleşti.

Turnuvaya İstanbul’un dört bir yanından katılan 70 deneyimli sporcu, toplam 8 saat boyunca süren karşılaşmalarda kıyasıya mücadele etti. İzleyiciler, çekişmeli ve heyecan dolu anlarla dolu bir organizasyon izledi.

Karşılaşmaların tamamlanmasının ardından düzenlenen ödül töreninde, Büyükçekmece Belediyesi Koordinatörü H. Gürhan Ozanoğlu söz alarak turnuvada başarı gösteren sporcuları kutladı ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ün sevgi ile selamlarını iletti. Konuşmaların ardından dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları takdim edildi.

Dereceye Giren Sporcular

Kadınlar
1. Burcu Başaran
2. Birten Üstünbaş
3. Zübeyde Kan
4. Zebure Balkanlı

Erkekler
1. Muhammed Macit Mustafa
2. Vahit Becanlı
3. Serkan Aldoğan
4. Ömer Ören

