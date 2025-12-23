Büyükkılıç açıkladı: Kayseri'ye yatırım ve hizmet projeleri

Büyükşehir Başkanı Büyükkılıç, yatırım ve hizmet önceliklerini paylaştı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen yatırım ve hizmet odaklı projeleri örgüt ve vatandaşlarla paylaştı. Konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde şekillenen hizmet belediyeciliği anlayışıyla Kayseri'yi daha güçlü yarınlara taşımak için kararlılıkla çalıştıklarını vurguladı.

Toplantı ve sunum

Erciyes Kültür Merkezi Turkuaz Salon'da düzenlenen toplantıya AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı. Sahneye gençlerin "Kayseri seninle gurur duyuyor" sloganlarıyla çıkan Büyükkılıç, 16 ilçeyi tek tek sayarak ilçe teşkilatlarının her kademesini selamladı ve sunumunda kent genelindeki yüzlerce çalışmadan öne çıkan başlıkları aktardı.

Öne çıkan projeler

Büyükkılıç, Büyükşehir'in vizyon yatırımları arasında 1 milyon 260 bin metrekarelik Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, Kayseri Havalimanı yeni terminal binası, İldem-Şehir Hastanesi, Talas-Anayurt tramvay hatları ve Erkilet bölgesine planlanan yeni tramvay hattı gibi büyük projeleri sıraladı. Bu projelere destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ilgili bakanlara teşekkür etti.

Altyapı, ulaşım ve Kartal Kavşağı

İhalesi gerçekleştirilen Kartal Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi ile ilgili kapsamlı bilgiler veren Büyükkılıç, projenin yalnızca bir kavşak olmadığını; yeni yollar, altyapı çalışmaları ve vatandaşların ulaşımını rahatlatacak düzenlemeleri içerdiğini belirtti ve projenin 12 ay maksimum içinde tamamlanması hedeflendiğini söyledi. Ayrıca katlı kavşaklar, köprüler, yeni yollar, sıcak asfalt çalışmaları ve ulaşımda yenilikler detaylandırıldı.

Enerji, çevre ve akıllı şehir uygulamaları

Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir'in çevreci yatırımlarını; 3 türbinden oluşan RES projesi, katı atık depolama tesisleri, depo gazı, güneş ve rüzgâr enerjisi üretimi ile hobi bahçeleri gibi uygulamalar üzerinden anlattı. Akıllı şehircilik ve dijitalleşme çerçevesinde KBB Trafik uygulaması ve Mobil Dijital Gençlik Merkezi gibi projelere vurgu yaptı.

Kültür, turizm ve spor

Büyükkılıç, turizm ve kültür yatırımları içinde Kapuzbaşı Şelaleleri, Erciyes Kayak Merkezi, Sultan Sazlığı, Kültepe, Soğanlı Vadisi ve Koramaz Vadisi gibi merkezleri sıraladı. Erciyes Kayak Merkezinin dünyadaki en iyi 25 kayak merkezi arasında Türkiye'den ilk ve tek merkez olduğunu vurguladı ve Erciyes'te yılın 12 ayı hizmet sunma hedefiyle yürütülen faaliyetleri aktardı. TÜRKSOY vurgusuyla Kayseri'nin Türk cumhuriyetlerinin kültür başkenti olma hedefinden söz etti.

Sosyal hizmetler, kentsel dönüşüm ve eğitim

Büyükşehir'in sosyal projeleri arasında KAYMEK kursları, Kayseri Kariyer Merkezi, Engelsiz Yaşam Merkezi, Emekliler Kafeteryası, Çamaşır Yıkama Merkezi, hasta ve hasta yakını misafirhaneleri ile Saffet Arslan Palyatif Bakım Merkezi ve alzheimer merkezi gibi tesisler yer aldı. Kentsel dönüşüm çalışmalarına da değinen Büyükkılıç, ödüllü Oruçreis projesi ile Sahabiye, Alsancak ve Camikebir dönüşüm süreçlerini aktardı.

Kültürel restorasyon ve inanç turizmi

Cumhuriyet Meydanı ve Kale çevresindeki düzenlemeler, Kayseri Mahallesi'ndeki restorasyonlar, Kültepe Kayadan Oyma Müze ve Mimar Sinan Kent Müzesi çalışmalarına değinildi. Koramaz Vadisi'nden kültür yolu gezilerine, İl Halk Kütüphanesi ve Kent Müzesi'ne kadar uzanan turizm rotaları kapsamında hizmetlerin sürdüğü kaydedildi.

Afet dayanıklılığı ve deprem çalışmaları

Büyükkılıç, afete hazır dirençli kent çerçevesinde yürütülen mikrobölgeleme ve diğer hazırlıklardan, ayrıca 6 Şubat depremleri sırasında yapılan destek çalışmalarından söz etti.

Teşekkür ve vefa gecesi

Toplantı sonrası Hacılar Kadın ve Gençlik Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Hacılar Vefa Gecesinde partinin kuruluşundan bu yana emek veren teşkilat mensuplarıyla bir araya gelen Büyükkılıç, teşkilatların AK Parti'nin en büyük gücü olduğunu belirterek geçmişten bugüne görev yapanlara teşekkür etti. Programın düzenlenmesinde emeği geçenlere, özellikle AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, Hacılar İlçe Başkanı Fazilet Kahraman ve ilçe yönetimlerine gönülden teşekkür etti ve birlik beraberlik mesajı verdi.

Konuşmasını, tüm ilçelere ayrıştırmadan hizmet ettiklerini tekrar vurgulayarak sürdüren Büyükkılıç, "Önce insan, insanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışıyla hiçbir talebi göz ardı etmediklerini ifade etti ve Kayserililere hizmet fırsatı verdikleri için dua etti.

