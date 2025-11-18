Büyükkılıç Hatay'da: Valilik ve Büyükşehir Ziyareti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve Başkan Mehmet Öntürk'ü ziyaret ederek deprem sonrası imar ve altyapı çalışmalarını değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 18.11.2025 11:26
Güncelleme Tarihi: 18.11.2025 11:26
Vali Masatlı ve Başkan Öntürk ile dayanışma vurgusu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Hatay'da bir dizi nezaket ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaretler kapsamında Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ile bir araya gelindi.

Hatay Valiliği'ndeki görüşmede Başkan Büyükkılıç, Vali Masatlı'nın misafirperverliğine vurgu yaparak, "Nazik ev sahiplikleri için kıymetli Valimize teşekkür ediyor, yürüttükleri önemli çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk'ü ziyaret eden Büyükkılıç, kentin deprem sonrası toparlanma sürecinde yürütülen imar ve altyapı çalışmalarını yerinde değerlendirdi. Ziyarette Başkan Büyükkılıç, "Nazik misafirperverlikleri, samimiyetleri, Hatay’da deprem sonrası yürütülen imar ve altyapı çalışmalarındaki yoğun gayretleri için kendilerine teşekkür ediyor, şehre hizmetlerinde kolaylıklar ve başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Ziyaretlerde karşılıklı dayanışma ve iş birliği mesajları ön plana çıktı; kentlerin ortak sorunlarına dönük destek ve koordinasyonun önemi vurgulandı.

