Büyükkılıç, Kayseri’nin İlk Kadın İlçe Başkanı Fazilet Kahraman’ı Ağırladı

Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Hacılar İlçe Başkanı Fazilet Kahraman ve yönetimini kabul etti; birlik, dayanışma ve ortak akıl vurgulandı.

Yayın Tarihi: 18.11.2025 11:57
Güncelleme Tarihi: 18.11.2025 11:57
Buluşmada dayanışma ve ortak akıl mesajı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Hacılar İlçe Başkanı Fazilet Kahraman ve yönetimini kabul etti. Ziyaret, başkanlık toplantı salonunda gerçekleşti.

Görüşmede Büyükkılıç, Kahraman’ın seçilmesini tebrik ederek, "Hoş geldiniz, tekrar göreviniz hayırlı uğurlu olsun. Kayseri’de ilklere imza attınız, inşallah başarılara da imza atacağınıza hiç şüphemiz yok. Başkandan öte bir ağabeyiniz olarak üzerimize ne düşüyorsa her zaman yanınızdayız" dedi.

Büyükkılıç birlik ve dayanışma çağrısı yaparak, "Anlatacak çok şeyiniz var. Cumhurbaşkanımızın, bakanlarımızın, milletvekillerimizin, teşkilatımızın, bizlerin yaptığı o kadar icraat, iş var. Kenetlenerek, birbirinize sahip çıkın, güzellikleri paylaşın" ifadelerini kullandı.

AK Parti Hacılar İlçe Başkanı Fazilet Kahraman da toplantıda, Büyükkılıç’ın deneyiminden yararlanacaklarını belirterek, "Teşkilatımızla birlikte siz değerli büyüklerimizden öğrendiğimiz ve gördüğümüzü, AK Parti’nin siyaset anlayışını esas alarak her gönüle dokunmaya çalışıyor ve bunları anlatmaya çalışıyoruz. Sizlerin tecrübelerinden öğreneceğimiz çok şeyimiz var. Gayretli, samimi bir şekilde bu yolda yürüyeceğiz inşallah hep birlikte" dedi.

Büyükkılıç, Hacılar ilçe yönetimindeki isimlerle birebir tanıştı. Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

