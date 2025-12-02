Büyükkılıç: "Özel bireylere özel hizmetler gerekir" — Kayseri'de Engelsiz Hizmetler

Başkan Büyükkılıç, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Kayseri'de sunulan KASKİ indirimi, ücretsiz ulaşım ve Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi hizmetlerini aktardı.

Büyükkılıç: "Özel bireylere özel hizmetler gerekir, biz de bunu yapıyoruz"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, özel ihtiyaçlı bireylerin bir gün değil her gün hatırda tutulması gerektiğini vurguladı. Başkan Büyükkılıç, kentte engelli vatandaşlara yönelik hizmetlerin kapsamının genişletildiğini ve farkındalığın artırıldığını söyledi.

Erişim ve mali destek

Mesajında KASKİ tarafından özel ihtiyaçlı vatandaşların evlerine sağlanan içme suyunda uygulanan %50 indirim uygulamasına değinen Büyükkılıç, bu hizmetten toplam 15 bin 847 özel ihtiyaçlı vatandaşın faydalandığını belirtti.

Ulaşım ve otopark hizmetleri

Başkan, özel ihtiyaçlı vatandaşlara yönelik ücretsiz toplu ulaşım ve otopark uygulamalarının da sürdüğünü belirterek, yol kenarı ve katlı otoparklardan faydalanan özel ihtiyaçlı vatandaşların araç sayısının 4 bin 341 olduğunu, toplu ulaşımdan ise 2025 yılı içinde 31 bin 681 özel ihtiyaçlı vatandaşın toplam 6 milyon 36 bin 488 kullanım gerçekleştirdiğini aktardı.

Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi

Büyükkılıç, hayırsever iş birliğiyle hayata geçirilen ve Türkiye'nin en büyük yatay mimariyle inşa edilmiş engelsiz yaşam merkezlerinden biri olan Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'nin hizmetlerine dikkat çekti. Merkezin 4 bin 200 metrekare kapalı alanda, 50 personel ile 350 özel ihtiyaçlı öğrenciye eğitim ve tedavi sunduğunu belirten Büyükkılıç, merkezde yılda 45 bin seans gerçekleştirildiğini ifade etti.

Merkezde bulunan hizmetler arasında Bireysel ve Grup Eğitim Sınıfları, Fizik-Tedavi Odaları, Müzik, İngilizce, Spor ve Mutfak Atölyeleri, Yüzme ve Hidroterapi Havuzları, Fitness Salonu, Duyu Bütünleme Salonu, Karanlık Oda, Aile ve Bireysel Görüşme Odaları, Oyun Terapisi, Uygulama Evleri, Konferans Salonu, Bireysel Eğitim Planlama Odaları, Kafeterya, Hobi Bahçesi ve Sera yer alıyor.

Farkındalık çalışmaları ve projeler

Kayseri'de engelli bireylerin hayatına dokunan birçok etkinlik ve farkındalık projesi yürütüldüğünü belirten Büyükkılıç, kentte kurulan empati parkurları ile özel ihtiyaçlı insanların günlük ve sosyal yaşam becerilerinin deneyimlenmesinin sağlandığını aktardı. Bu yıl 7.si düzenlenen parkur ile toplamda 10 bin civarında kişiye deneyim imkânı sunulduğu kaydedildi.

Ayrıca Büyükkılıç, engelli bireylere yönelik önemli projelerden biri olan Yüksel Ateş Engelsiz Çocukevi'nin özel ihtiyaçlı çocuklara ücretsiz hizmet verdiğini ve velilere yönelik eğitim seminerleriyle farkındalık oluşturduğunu ifade etti.

Etkinlik çağrısı ve mesaj

Başkan Büyükkılıç, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlenecek farkındalık etkinliğine işaret ederek, "Engelli bireylerimizin toplumsal yaşama daha aktif katılımını desteklemek ve haklarına dikkat çekmek için bir araya geliyoruz" dedi. Büyükkılıç, Dünya Engelliler Günü'nü kutlayarak özel ihtiyaçlı bireylerin her zaman yanında olacaklarını belirtti.

