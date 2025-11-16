Büyükkılıç Talas Bulvarı'nda Kavşak Düzenlemesini Yerinde İnceledi

Dr. Memduh Büyükkılıç, Talas Bulvarı'ndaki Erciyes Üniversitesi girişindeki kavşak düzenleme ve deplase çalışmalarını yerinde inceledi, yüklenici yetkililerden bilgi aldı.

Erciyes Üniversitesi girişindeki düzenleme ve deplase çalışmaları yerinde denetlendi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Talas Bulvarı üzerinde Erciyes Üniversitesi girişindeki kavşak düzenleme ve deplase çalışmalarını yerinde inceleyerek son durum hakkında bilgi aldı.

Hafta sonu mesaisinde gerçekleştirilen ziyaret kapsamında Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin önemli ana arterlerinden biri olan Talas Bulvarı'nda devam eden çalışmaları takip etti.

Büyükkılıç, çalışmalarda gelinen son durum hakkında yüklenici firma yetkililerinden detaylı bilgi aldı.

"Şehrimizin ulaşım altyapısını güçlendirme noktasında birbirinden önemli projeleri hayata geçirirken önemli ana arterlerimizde de gerekli kavşak düzenleme çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Erciyes Üniversite’mizin önündeki bu kavşak düzenleme ve deplase çalışmamız da inşallah bu noktada yaşanan trafik yoğunluğunu çözüme kavuşturacak" dedi.

İnceleme sırasında çevredeki çocukların ilgi ve sevgisiyle karşılaşan Başkan Büyükkılıç, çocuklarla sohbet etti ve onlara Kayserispor forması hediye etti.

