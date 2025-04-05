ByteDance: TikTok Anlaşması Çin Yasalarına Göre Olmalı

ByteDance'tan Önemli Açıklama

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin merkezli TikTok'un yasaklanmasına yönelik yasayı 75 gün uzatmasının ardından, TikTok'un çatı şirketi ByteDance, bir açıklama yaparak anlaşmanın Çin yasaları çerçevesinde onaya tabi tutulması gerektiğini belirtti.

Güvenlik Tartışmaları Sürüyor

ABD'de TikTok'un güvenilirliği hakkında devam eden tartışmalar arasında, ByteDance konu hakkında önemli bilgiler sundu. Uygulamanın ABD'deki geleceğine yönelik müzakerelerin sürdüğü ifade edilerek, ABD tarafıyla çözülmesi gereken bazı meselelerin bulunduğu vurgulandı.

Uzlaşma Sorunu

Açıklamada, ABD ile Çin arasında henüz bir uzlaşmaya varılamadığı ve herhangi bir anlaşmanın Çin yasalarına göre onaylanması gerektiği belirtildi. TikTok, Amerikan bir firma tarafından satın alınmadığı takdirde ABD'de yasaklanacak bir yasa ile karşı karşıya. Bu yasaya göre, 19 Ocak'ta TikTok'un ABD'deki erişimi kapatılmış, ancak aynı gün içerisinde tekrar açılmıştı.

Trump'ın Kararnamesi

ABD Başkanı Trump, Görevdeki ilk gününde TikTok'un yasaklanma sürecinin 75 günlüğüne askıya alınmasını içeren bir kararname imzalamış, bunun üzerine yasayı 75 gün daha uzattı.