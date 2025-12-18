DOLAR
Cafer Güven Huzurevi ve Engelsiz Yaşam Merkezi İnşaatı Eskişehir'de Sürüyor

Eskişehir'de Cafer Güven Huzurevi ile Engelsiz Yaşam Merkezi inşaatı devam ediyor; İl Müdürü Orhan Bayrak saha incelemesi yaptı.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 11:15
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 11:15
Orhan Bayrak sahada inceleme yaptı

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak, Cafer Güven Huzurevi ile Engelsiz Yaşam Merkezi inşaat çalışmalarını yerinde inceledi.

Yatırım programı kapsamında başlatılan projelerin inşaatı devam ediyor. İl Müdürü Bayrak, şantiyedeki çalışmaları takip ederek sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Proje ekipleri ve yetkililerle yapılan incelemede, inşaatın ilerleyişi ve çalışmalarda gelinen aşama ele alındı. Yetkililer, tesislerin hizmete alınmasıyla hedeflenen sosyal faydanın artacağına dikkat çekti.

Cafer Güven Huzurevi ve Engelsiz Yaşam Merkezi projeleri, bölgedeki sosyal hizmet altyapısını güçlendirmeye yönelik önemli yatırımlar arasında yer alıyor.

