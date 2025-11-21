Çam Dağı'nda Sonbahar Renkleri Şöleni

Sakarya'nın Hendek ile Kocaali ilçeleri arasındaki 900 rakımlı Çam Dağı, sonbaharda yeşil, sarı ve kızıl tonlarıyla görsel şölen sunuyor.

Yayın Tarihi: 21.11.2025 15:47
Güncelleme Tarihi: 21.11.2025 15:49
Sakarya'nın 900 rakımlı noktasında mevsimin tüm tonları bir arada

Sakarya'nın Hendek ile Kocaali ilçeleri arasında yer alan 900 rakımlı Çam Dağı, sonbaharda yeşil, sarı ve kızıl tonlarıyla adeta bir görsel şölen sunuyor.

Dört mevsim farklı güzellikleriyle bilinen bölgede, sonbahar aylarıyla birlikte etkileyici bir renk cümbüşü yaşanıyor. Yol boyunca açılan manzaralar, ziyaretçilere eşsiz bir seyahat deneyimi vadediyor.

Çam, meşe ve gürgen ağaçlarının oluşturduğu orman dokusunda bir araya gelen tonlar, izleyenlere adeta bir film sahnesinin içindeymiş hissi veriyor.

Doğaseverler ve fotoğraf tutkunları için uğrak noktası haline gelen bölge, aynı zamanda havadan da görüntülendi ve sonbaharın benzersiz yüzünü gözler önüne serdi.

