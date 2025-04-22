Cammu Keşmir'de Şiddetli Yağışlar Facia Getirdi: 5 Ölü

Cammu Keşmir'de Yağışların Yol Açtığı Felaket

Hindistan'a bağlı Cammu Keşmir bölgesinde etkili olan şiddetli yağışlar, toprak kaymaları ve yıldırım düşmesine neden oldu. İlk belirlemelere göre, bu doğal felakette 5 kişi hayatını kaybetti.

Hayatını Kaybedenler ve Tahliyeler

Yerel medyaya yansıyan haberlere göre, şiddetli yağışların etkili olduğu çeşitli bölgelerde seller meydana geldi. Ramban bölgesinde gerçekleşen toprak kaymaları sonucu 2'si çocuk, 3 kişi yaşamını yitirdi. Bu bölgeden 100'den fazla kişi güvenli alanlara tahliye edildi.

Yıldırım Düşmesi ve Yaralılar

Arnas bölgesinde ise yıldırım isabet etmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.

Ulaşımda Aksaklıklar

Yağışlar nedeniyle yaşanan seller ve toprak kaymaları, bölgedeki bazı yolların ulaşıma kapatılmasına yol açtı.

Yetkililer, durumun ciddiyetinin farkında olduklarını ve bölgedeki kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir bölgesinde etkili olan şiddetli yağışlar, toprak kaymalarına ve yıldırım düşmelerine neden oldu. Yetkililerin açıklamalarına göre, Ramban bölgesinde meydana gelen toprak kaymalarında ilk belirlemelere göre 2’si çocuk olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti; olayın ardından 100’den fazla kişi güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi. Seller ve toprak kaymaları nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapandı.

Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir bölgesinde etkili olan şiddetli yağışlar, toprak kaymalarına ve yıldırım düşmelerine neden oldu. Yetkililerin açıklamalarına göre, Ramban bölgesinde meydana gelen toprak kaymalarında ilk belirlemelere göre 2’si çocuk olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti; olayın ardından 100’den fazla kişi güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi. Seller ve toprak kaymaları nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapandı.