Çanakkale'de Çiftçilere Hayvan Hastalıkları ve Salgın Tedbirleri Anlatıldı

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Lapseki'de çiftçilere salgın hayvan hastalıkları, mücadele yöntemleri ve aşılama çalışmalarını anlattı.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 13:39
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 13:39
Toplantı ve eğitim çalışmaları

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ekipleri, ilde görülen salgın hayvan hastalıklarıyla ilgili bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan bilgilendirmelerde hastalıkların seyrine, bulaşma yollarına ve mücadele yöntemlerine odaklanıldı.

Lapseki ilçesinde düzenlenen çiftçi toplantılarında, hastalıkların seyri, bulaşması ve mücadelesi ile alınan önlemler hakkında hayvan sahipleri detaylı şekilde bilgilendirildi. Toplantılar, uygulamalı ve soru-cevap bölümleriyle çiftçilerin sorularını doğrudan yanıtlamaya yönelik gerçekleştirildi.

Aşılama çalışmaları ve destek

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verildi: "Tespit edilen salgın hastalıklar konusunda aşılama çalışmaları, tedbirler ve bilgilendirme çalışmaları aralıksız devam edecektir. Konu ile ilgili her türlü sorun ve talepler Çanakkale İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimizden alınabilecektir."

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, çiftçilere gereken her türlü teknik desteğin sağlanacağını ve çalışmaların süreceğini vurguladı.

