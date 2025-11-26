Çanakkale'de Doğalgaz Patlaması: Gelibolu'da 1 Yaralı
Camikebir Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi
Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde öğle saatlerinde bir binanın zemin katında doğalgaz patlaması meydana geldi. Olay, Camikebir Mahallesi Fikirli Sinan 5. Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın zemin katında yaşandı.
Patlama sonrası çevre adeta savaş alanına döndü; evin penceresi iskeletiyle beraber yerinden çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve doğalgaz ekipleri sevk edildi.
Olayda yaralanan G.A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ve ilgili ekipler, patlamanın nedenini belirlemek için inceleme başlattı.
ÇANAKKALE’NİN GELİBOLU İLÇESİNDE DOĞALGAZ PATLAMASI SONUCU 1 KİŞİ YARALANDI.