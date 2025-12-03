Çanakkale'de huzur ve güven uygulaması: 5 şüpheli tutuklandı

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'nün 24 Kasım-01 Aralık denetimlerinde 8 bin 414 kişi ve 2 bin 551 araç kontrol edildi; 24 aranan yakalandı, 5 şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 16:19
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 16:19
İl Emniyet Müdürlüğü denetimleri ve ele geçirilenler

Çanakkale’de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen huzur ve güven uygulamaları kapsamında, 24 Kasım - 01 Aralık tarihleri arasında kapsamlı denetimler yapıldı.

Uygulamalarda toplam 8 bin 414 şahıs ve 2 bin 551 araç sorgulandı. Denetimler sırasında farklı suçlardan aranması bulunan 24 şüpheli yakalandı ve 350 araç sürücüsüne idari trafik para cezası uygulandı.

Gerçekleştirilen aramalarda 132,55 gram narkotik madde, 19 adet narkotik içerikli hap ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 17 bin 200 TL ele geçirildi.

Hakkında adli işlem başlatılan toplam 60 şüpheliden 5’i, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

