Çanakkale'de jandarma operasyonu: 18 şüpheli tutuklandı

24-30 Kasım tarihli denetim ve JASAT çalışmaları

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından suç ve suçlularla mücadeleye yönelik yapılan operasyonlarda önemli gözaltılar ve tutuklamalar gerçekleştirildi.

24-30 Kasım tarihleri arasında yürütülen denetimlerde 70.253 şahıs ve 50.418 araç sorgulandı. Denetimler sonucunda 117 aranan şahıs ve 16 araç yakalandı.

JASAT tarafından yapılan çalışmalarda ise yakalanan 23 şüpheliden 18'i tutuklandı. Olayla ilgili adli işlemler devam ediyor.

