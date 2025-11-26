Çanakkale’de Onaysız Et ve Sakatat İşleme Tesisi Mühürlendi

Çanakkale’de onaysız ve uygunsuz şartlarda et-sakatat işleyen tesis kapatıldı, ürünlere el konuldu ve ekipman mühürlendi.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 21:54
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 21:54
Çanakkale’de, Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen denetimler sonucu, onaysız ve uygunsuz şartlarda et ile sakatat işleyen bir işletme kapatılarak mühürlendi.

Denetim süreci ve tespitler

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 19 Kasım-5 Aralık tarihleri arasında 81 ilde yüksek riskli hayvansal gıdaların satış noktaları ve toplu tüketim yerlerine yönelik resmi kontrol planı hazırlandı. Bu kapsamda Çanakkale’de İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 19 Kasım itibariyle denetimlere başladı.

Alo Gıda Hattı’na yapılan bir ihbar üzerine ekipler adrese yönlendirildi. Yapılan incelemede, işletmenin Tarım ve Orman Bakanlığından onay almadan izinsiz olarak et ve sakatat işleme faaliyeti yürüttüğü tespit edildi. Denetimde 4 bin 860 kilogram çeşitli sakatat, 500 kilogram kırpıntı et ve 50 kilogram köfte ele geçirilerek ürünlere el konuldu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol görevlileri denetimlere, İl Jandarma ve Özel İdare ekipleri ile birlikte katıldı. İşletmenin mevzuata aykırı olarak uygunsuz şartlarda faaliyet gösterdiği belirlenince tesis kapatıldı ve tüm ekipmanlar mühürlendi.

Yasal işlem

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, 5996 sayılı gıda kanunu kapsamında güvenilir olmayan gıda üretimi yapıldığı gerekçesiyle işletme hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacağı bildirildi.

