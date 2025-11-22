Çanakkale'de Protokol ile Zeytin Hasadı: Vali Toraman Ezine'de Tarlada

Vali Doç. Dr. Ömer Toraman ve protokol üyeleri Ezine Kemallı köyünde zeytin hasadına katıldı; üretim, verim ve sıkım teknolojileri ele alındı.

Yayın Tarihi: 22.11.2025 14:14
Güncelleme Tarihi: 22.11.2025 14:14
Vali Toraman ve heyeti Ezine Kemallı köyünde tarlada

Çanakkale'nin Ezine ilçesindeki zeytin tarlasında gerçekleştirilen hasat çalışmaları, il protokolünün katılımıyla sürdürüldü.

Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman ve beraberindekiler, Ezine ilçesi Kemallı köyündeki bir çiftliği ziyaret ederek hasata destek verdi.

Hasada Ezine Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu, Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan ile diğer kurum amirleri de katıldı.

Vali Toraman, hasat alanındaki çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden zeytin üretimi, zeytinyağı işleme süreçleri, zeytin çeşitleri, verim durumu, hasat yöntemleri ve sıkım teknolojileri hakkında bilgi aldı.

