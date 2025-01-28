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Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonunda 10 Tutuklama

Çanakkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheliden 10'u tutuklandı, büyük bir miktarda uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 10:00
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 10:02
Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonunda 10 Tutuklama

Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleştirildi

Çanakkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonu büyük bir dikkat çekti. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" yaptıkları iddia edilen 12 şüpheli gözaltına alındı.

Büyük Miktarda Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

Operasyon, kent merkezi ve Ezine ilçesi'nde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Yapılan baskınlarda, 6 kilo 490 gram sentetik uyuşturucu madde, 854 sentetik uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız tabanca, 35 tabanca fişeği, 3 hassas terazi ve 37 bin 185 lira suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para ele geçirildi.

Tutuklanan ve Serbest Bırakılan Şüpheliler

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. S.T, E.H, Y.U, H.A, V.A, B.H, V.Ş, Y.T, S.E.G, F.C.U isimli 10 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer iki şüpheli H.B. ve F.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çanakkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 10'u...

Çanakkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Çanakkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 10'u...

Çanakkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 10'u tutuklandı.

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