Çanakkale'de yüksek sesli müzik ve abartı egzoz denetimi: 28 araca ceza, 2 araç trafikten men

Çanakkale’de 17-27 Kasım tarihlerinde yapılan denetimlerde yüksek sesle müzik ve abartı egzoz kullanan 28 araca ceza, 2 araç trafikten men edildi.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 17:13
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 17:13
Çanakkale'de yüksek sesli müzik ve abartı egzoz denetimi

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince araç ve motosikletlerde gerçekleştirilen denetimlerde, şehir içi huzurunu bozan uygulamalara karşı sıkı tedbirler alındı.

Denetim kapsamı ve sonuçları

Yetkililer, 17-27 Kasım tarihleri arasında yüksek sesle müzik yayını yapan ve abartı egzoz kullananlar üzerinde denetim yaptı. Kamu huzurunu bozması nedeniyle yasaklanan yüksek sesle müzik yayını yapmak ve abartı egzoz kullanmak sebebiyle 28 araca cezai işlem uygulandı.

Ayrıca denetimler sonucunda 2 araç trafikten men edildi.

