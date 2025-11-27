Çanakkale'de yüksek sesli müzik ve abartı egzoz denetimi: 28 araca ceza, 2 araç trafikten men

Çanakkale'de yüksek sesli müzik ve abartı egzoz denetimi

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince araç ve motosikletlerde gerçekleştirilen denetimlerde, şehir içi huzurunu bozan uygulamalara karşı sıkı tedbirler alındı.

Denetim kapsamı ve sonuçları

Yetkililer, 17-27 Kasım tarihleri arasında yüksek sesle müzik yayını yapan ve abartı egzoz kullananlar üzerinde denetim yaptı. Kamu huzurunu bozması nedeniyle yasaklanan yüksek sesle müzik yayını yapmak ve abartı egzoz kullanmak sebebiyle 28 araca cezai işlem uygulandı.

Ayrıca denetimler sonucunda 2 araç trafikten men edildi.

ÇANAKKALE’DE, YÜKSEK SESLE MÜZİK YAYINI YAPAN VE ABARTI EGZOZ KULLANANLARA EMNİYET EKİPLERİNCE 28 ARACA CEZA YAZILARAK 2 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ.