Canik’de Girişimci Kadınlar Yapay Zekâ ile Geleceğe Hazırlanıyor

Canik Belediyesi tarafından düzenlenen Girişimci Kadınlar İçin Yapay Zekâ ve Girişimcilik eğitimi, ilçede mesleki istihdam ve kadın girişimciliğine yeni bir ivme kazandırıyor. Eğitimler Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü’nde gerçekleşiyor; katılımcılar yapay zekâ araçlarını öğrenirken, yenilikçi iş modelleri tasarlıyor.

Eğitim, iş birliği ve uzman söyleşileri

Eğitim programı, Canik Belediyesi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) iş birliğiyle düzenleniyor. Katılımcılar, yapay zekâ, yazılım ve dijital içerik üretimi alanlarında uzman isimlerle söyleşilere katılarak deneyim ve bilgi paylaşımı sağlıyor.

Başkan İbrahim Sandıkçı’nın değerlendirmesi

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, programın amacını ve kapsamını şu sözlerle özetledi:

"Canik’imizde mesleki istihdam seferberliğimizi sürdürüyor, gençlerimizi ve hanım kardeşlerimizi yenilikçi iş modelleriyle ilgili eğitimlerle bir araya getiriyoruz"

Sandıkçı, eğitimin yapısına ilişkin olarak da şunları kaydetti:

"Canik’imizde mesleki istihdam atağımızı sürdürüyor, mesleki istihdama yönelik örnek çalışmalara imza atmaya devam ediyoruz. CAMEK’te ve hanım konaklarımızda sürdürdüğümüz, kadın istihdamı konusunda farkındalık oluşturan mesleki eğitimlerimize, Girişimci Kadınlar İçin Yapay Zekâ ve Girişimcilik eğitim programıyla bir yenisini daha ekledik. Eğitim programımızda, yapay zekâ araçlarını ve yapay zekâ algoritmalarını öğrenen hanım kardeşlerimiz, ayrıca uzman eğitmenlerimiz eşliğinde yenilikçi iş modelleri tasarlıyor, bu konuda deneyim ve tecrübe kazanıyorlar. Teorik ve uygulamalı olarak iki bölümden oluşan eğitim programımızın akabinde hanım kardeşlerimizin, oluşturduğu yenilikçi iş modellerini sergileyeceği ve anlatacağı bir tanıtım programı da gerçekleştireceğiz"

Uygulamalı alanlar ve hedefler

Program, teori ve uygulamayı bir arada sunuyor. Katılımcılar yapay zekâ araçlarını pratikte kullanmayı öğrenirken, otomasyon sistemleri ve yatırımcı farkındalığı eğitimlerinin de yer aldığı 11 alanda uygulamalı dersler alıyor. Amaç, gençlerin ve kadınların meslek sahibi olmalarını ve kendi iş modellerini hayata geçirebilmelerini sağlamak.

