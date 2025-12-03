Canik’de Girişimci Kadınlar Yapay Zekâ ile Geleceğe Hazırlanıyor

Canik Belediyesi'nin 'Girişimci Kadınlar İçin Yapay Zekâ ve Girişimcilik' eğitiminde kadınlar yapay zekâ araçları öğrenip yenilikçi iş modelleri tasarlıyor.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 14:55
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 14:55
Canik’de Girişimci Kadınlar Yapay Zekâ ile Geleceğe Hazırlanıyor

Canik’de Girişimci Kadınlar Yapay Zekâ ile Geleceğe Hazırlanıyor

Canik Belediyesi tarafından düzenlenen Girişimci Kadınlar İçin Yapay Zekâ ve Girişimcilik eğitimi, ilçede mesleki istihdam ve kadın girişimciliğine yeni bir ivme kazandırıyor. Eğitimler Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü’nde gerçekleşiyor; katılımcılar yapay zekâ araçlarını öğrenirken, yenilikçi iş modelleri tasarlıyor.

Eğitim, iş birliği ve uzman söyleşileri

Eğitim programı, Canik Belediyesi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) iş birliğiyle düzenleniyor. Katılımcılar, yapay zekâ, yazılım ve dijital içerik üretimi alanlarında uzman isimlerle söyleşilere katılarak deneyim ve bilgi paylaşımı sağlıyor.

Başkan İbrahim Sandıkçı’nın değerlendirmesi

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, programın amacını ve kapsamını şu sözlerle özetledi:

"Canik’imizde mesleki istihdam seferberliğimizi sürdürüyor, gençlerimizi ve hanım kardeşlerimizi yenilikçi iş modelleriyle ilgili eğitimlerle bir araya getiriyoruz"

Sandıkçı, eğitimin yapısına ilişkin olarak da şunları kaydetti:

"Canik’imizde mesleki istihdam atağımızı sürdürüyor, mesleki istihdama yönelik örnek çalışmalara imza atmaya devam ediyoruz. CAMEK’te ve hanım konaklarımızda sürdürdüğümüz, kadın istihdamı konusunda farkındalık oluşturan mesleki eğitimlerimize, Girişimci Kadınlar İçin Yapay Zekâ ve Girişimcilik eğitim programıyla bir yenisini daha ekledik. Eğitim programımızda, yapay zekâ araçlarını ve yapay zekâ algoritmalarını öğrenen hanım kardeşlerimiz, ayrıca uzman eğitmenlerimiz eşliğinde yenilikçi iş modelleri tasarlıyor, bu konuda deneyim ve tecrübe kazanıyorlar. Teorik ve uygulamalı olarak iki bölümden oluşan eğitim programımızın akabinde hanım kardeşlerimizin, oluşturduğu yenilikçi iş modellerini sergileyeceği ve anlatacağı bir tanıtım programı da gerçekleştireceğiz"

Uygulamalı alanlar ve hedefler

Program, teori ve uygulamayı bir arada sunuyor. Katılımcılar yapay zekâ araçlarını pratikte kullanmayı öğrenirken, otomasyon sistemleri ve yatırımcı farkındalığı eğitimlerinin de yer aldığı 11 alanda uygulamalı dersler alıyor. Amaç, gençlerin ve kadınların meslek sahibi olmalarını ve kendi iş modellerini hayata geçirebilmelerini sağlamak.

SAMSUN’UN CANİK BELEDİYESİ'NİN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ 'GİRİŞİMCİ KADINLAR İÇİN YAPAY ZEKÂ VE...

SAMSUN’UN CANİK BELEDİYESİ'NİN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ 'GİRİŞİMCİ KADINLAR İÇİN YAPAY ZEKÂ VE GİRİŞİMCİLİK' EĞİTİMİNDE KADINLAR YAPAY ZEKÂ ARAÇLARINI ÖĞRENİYOR, YENİLİKÇİ İŞ MODELLERİ TASARLIYOR.

SAMSUN’UN CANİK BELEDİYESİ'NİN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ 'GİRİŞİMCİ KADINLAR İÇİN YAPAY ZEKÂ VE...

İLGİLİ HABERLER

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Orhangazi'de Traktör Dereye Yuvarlandı: 78 Yaşındaki Sürücü Vinçle Kurtarıldı
2
NEÜ ile TÜİK Arasında Büyük Veri İş Birliği Toplantısı
3
İskenderun'da 6 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Kişi Tutuklandı
4
Diyarbakır'da 'Anadolu Mirası' Operasyonu: 690 Bizans Sikkesi Ele Geçirildi
5
Eyyübiye'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Programı — Mehmet Kuş'tan Destek Sözü
6
Altıntaş'ta 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Etkinliği
7
Antalya'da 'İyilik Atölyesi' Açıldı: Müftülük ve TDV İş Birliği

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?